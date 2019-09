Brexit | anche la Camera dei Lord approva la legge per il rinvio

Brexit - anche il fratello scarica Boris Johnson : Jo si dimette da parlamentare e sottosegretario : Altra tegola per Boris Johnson : il fratello minore, Jo, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare del partito Conservatore e da sottosegretario allo Sviluppo economico. Jo si è detto "combattuto tra la lealtà alla famiglia e l'interesse nazionale". Optando, alla fine, proprio per quest'ultimo.Continua a leggere

“Tenetevi pronte alla Brexit senza accordo” - dice la vigilanza europea alle banche : Milano. Mentre si tira un sospiro di sollievo per lo stabilizzarsi della situazione politica dell'Italia, aumentano le preoccupazioni per la prospettiva di una una Brexit senza accordo e per gli "effetti collaterali" che questo potrebbe avere nei vari settori della finanza e dell'economia. Il Consig

Brexit - 2° ko per Johnson : bocciata anche la mozione per il voto anticipato il 15 ottobre : Due ko in un solo giorno. Prima l’ok alla legge anti-no deal presentata dai laburisti e approvata grazie ai voti di una ventina di Tory ribelli, poi il no alla mozione per portare il Regno Unito a elezioni anticipate. A distanza di una manciata di ore l’una dall’altra, la Camera dei Comuni infligge due sconfitte a Boris Johnson e alla sua strategia di puntare dritto all’uscita di Londra dall’Ue senza accordo per ...