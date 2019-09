Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Non solo tra Bradleyè già finita, ma l’attore e regista avrebbe già una nuova fiamma. Che è nientemeno cheJolie, l’ex moglie di Brad Pitt. È questo l’ultimo gossip che ha conquistato l’attenzione dei tabloid americani dopo che il sito New Idea ha lanciato lo scoop, citando fonti vicine alla coppia. L’ipotesi una relazione tra i due attori si basa però tutta su un fatto che potrebbe essere anche solo una coincidenza: sia Bradley cheerano al parco divertimenti Disneyland il 23 agosto scorso. Lei con i 4 figli, lui con la figlia Lea De Sein avuta da Irina Shayk. La cosa però potrebbe essere una semplice casualità, come hanno sottolineato in molti sui social network, dove c’è chi sostiene che si tratti di una notizia falsa. Non resta che attendere sviluppi. L'articolo “Bradleynon sta più con...

zazoomblog : È nato un amore fra Bradley Cooper e Angelina Jolie? - FQMagazineit : “Bradley Cooper non sta più con Lady Gaga ma con Angelina Jolie”: l’indiscrezione - Cascavel47 : “Bradley Cooper non sta più con Lady Gaga ma con Angelina Jolie”: l’indiscrezione -