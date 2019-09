Boxe | Mondiali 2019 | le speranze di medaglia dell’Italia Azzurri non favoriti | serve un

Boxe - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Aziz Abbes Mouhiidine faro della spedizione azzurra : Per il pugilato dilettantistico, la data chiave è quella del 7 settembre, quando inizieranno le due settimane dei Mondiali a Ekaterinburg, in Russia. Saranno quattordici giorni tutti da vivere, in compagnia dei sei italiani che si presenteranno per combattere contro i migliori esponenti della Boxe mondiale. Andiamo a scoprire i nostri portacolori. FEDERICO SERRA (52 kg) Oro ai campionati UE 2018 nei 49 kg, è stato sconfitto dall’avversario ...

Boxe - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Boxe maschile si disputeranno all’Expo Center di Ekaterinburg (Russia) dal 7 al 21 settembre. La rassegna iridata targata AIBA, riservata naturalmente al pugilato dilettantistico, è l’evento più importante dell’anno e rappresenta un appuntamento cruciale anche in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020 ma bisogna ricordare che in questa kermesse non verranno messi in palio pass per la rassegna a cinque cerchi, i ...