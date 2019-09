Borse | avvio poco mosso per l’Europa Produzione industriale tedesca giù del 4 | 2%

Borse - Tokyo chiude invariata. Avvio poco mosso in Europa : La Borsa di Tokyo termina la seduta poco variata con gli investitori che attendono nuove indicazioni prima della ripresa

Borse - Tokyo chiude invariata. Previsto avvio poco mosso in Europa : La Borsa di Tokyo termina la seduta poco variata con gli investitori che attendono nuove indicazioni prima della ripresa

Borse - si prepara un avvio incerto : Future piatti sull’indice EuroStoxx 50. Borse asiatiche in calo per l’aumento dei dazi, ma Shanghai sale sulla scorta dell’attività manifatturiera migliroe delle attese. Oggi Wall Street chiusa per il Labour Day