Black Mood è il nuovo album di GionnyScandal | annunciate le date dell’instore tour

GionnyScandal : “Black Mood è stato autoterapeutico” : GionnyScandal pronto a portare l’emo-trap in Italia con Black Mood. Apprezzamento all’album anche dai guru USA del genere Global Dan e G-Eazy Venerdì 6 Settembre uscirà in fisico e in digitale, sotto etichetta Virgin Records (Universal Music Italy), Black Mood il nuovo album d’inediti di GionnyScandal. Per l’artista si tratta di un punto di svolta, sia per il genere musicale portato nel disco sia per l’estrema intimità ...