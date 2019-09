Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua

Billie Eilish ha pubblicato il videoclip di “All The Good Girls Go To Hell” : OMG The post Billie Eilish ha pubblicato il videoclip di “All The Good Girls Go To Hell” appeared first on News Mtv Italia.

Milano - Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore : Sabato 31 agosto Milano ha ospitato il concerto della popstar Billie Eilish. La giovane cantate è caduta durante la sua esibizione, finendo per zoppicare vistosamente. La scena è stata ripresa dai numerosi fan presenti che hanno postato video sui social prima e dopo la caduta L'articolo Milano, Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Billie Eilish si è fatta male alla caviglia durante il concerto di Milano ma è riuscita a concluderlo da vera professionista

Billie Eilish incanta Milano ma cade sul palco : continua il concerto da seduta : Lo spettacolo continua. Ha pensato questo la nuova enfant prodige dell'industria musicale internazionale Billie Eilish, caduta sul palco all'inizio del concerto a Milano. La cantante 17enne ha fatto un saltello di troppo durante l'esecuzione di 'Bad Guy' e si è infortunata. Un atterraggio sbagliato e la sua caviglia destra ha ceduto facendola cadere. Stringendo i denti, Billie ha concluso la canzone e 'My ...

Billie Eilish cade sul palco a Milano ma continua il concerto da seduta : Nel bel mezzo del concerto o meglio, proprio all'inizio, Billie Eilish cade sul palco a Milano ma non si perde d'animo e continua con lo spettacolo che porta a termine da seduta. La disavventura le è capitata proprio durante la prima canzone ed è stata conseguenza di una lesione che la giovane artista ha riportato nelle scorse settimane e che si è ripresentata sul palco di Milano Rocks, mettendola ko già all'inizio del concerto che ha ...

Billie Eilish a Milano : «Non cerco di essere diversa. Lo sono» : Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Compirà 18 anni a dicembre la ragazza di Los Angeles che, in pochissimo tempo, ha rivoluzionato le regole del pop. È a Milano per Milano Rocks, il festival che il 30 e 31 agosto ha occupato l’aria Expo del Mind Milano Innovation District con tante ore di musica, tra nomi come Florence and The Machine, The 1975 e Twenty One Pilots. Cinquantacinque ...

Billie Eilish furiosa con il magazine Nylon Germany che usa la sua immagine senza consenso : Billie Eilish furiosa su Instagram con Nylon Germany, magazine tedesco, che ha usato una sua immagine per la foto di copertina del prossimo numero. La rockstar, che compirà 18 anni il prossimo dicembre, appare calva e con le spalle nude, simile a un cyborg: niente di provocante, ma la cantante non ha apprezzato che tutto questo avvenisse a sua insaputa. Il numero di Nylon si occupa di “prodigi digitali” che stanno “ridefinendo il concetto di ...

Billie Eilish e Twenty One Pilots in concerto a Milano : gli orari e le informazioni utili

Billie Eilish in concerto a Milano : la probabile scaletta del concerto

Lana Del Rey ha fatto dei bellissimi complimenti a Billie Eilish e Ariana Grande

La lista dei vincitori degli MTV Video Music Awards 2019 : il primato è donna con Taylor Swift - Ariana Grande e Billie Eilish : Non c'è stato un dominatore assoluto tra i vincitori degli MTV Video Music Awards 2019, ma le due artiste con più nomination, Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish si sono divise equamente il primato di più premiate della serata. Lunedì 26 agosto - durante la cerimonia aperta proprio dalla Swift con un'esibizione sulle note dei nuovi singoli You Need To Calm Down e Lover dall'omonimo nuovo album - gli MTV Video Music Awards 2019 hanno ...

Finneas - il fratello di Billie Eilish - ha annunciato l'uscita del suo primo EP "Blood Harmony" : In arrivo a ottobre

Billie Eilish ha accennato alla sua vita sentimentale nell'ultima intervista

Billie Eilish ha pubblicato una nuova versione del video di "Bad Guy"