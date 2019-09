Berlino | auto travolge pedoni sul marciapiede | 4 morti | anche un neonato

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 6 settembre 2019) La polizia al momento sta trattando il caso come un grave incidente stradale e non come un atto di terrorismo

Adnkronos : Auto sulla folla a #Berlino, almeno 4 morti - Agenzia_Ansa : Auto in corsa su marciapiede a #Berlino, quattro morti - Agenzia_Italia : Auto sulla folla a #Berlino, almeno 4 morti tra cui un neonato. Al momento non si indaga per terrorismo. -