Berlino | auto travolge pedoni | 4 morti

Auto piomba sulla folla a Berlino - 4 morti fra cui un neonato. Escluso atto terroristico : Attimi di terrore a Berlino dove attorno alle 19 una Porsche nera e' piombata a folle velocita' sul marciapiede a Invalidenstrasse, a pochi passi dal centro della capitale tedesca, investendo diversi passanti. Quattro di loro, fra cui un neonato, sono morti sul posto. Almeno altre tre persone sono rimaste gravemente ferite, compreso il conducente del Suv che, secondo una prima ricostruzione della polizia, viaggiava a forte velocita' e ha perso ...

