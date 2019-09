Berlino, auto su folla: almeno 4 morti

Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte questa sera travolte da un'in corsa piombata sul marciapiede nel centro di. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave "incidente stradale". Secondo le prime informazioni una Porsche avrebbe travolto unadi passanti. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Ancora non chiare le circostanze dei fatti, mentre la zona è chiusa al traffico per accertamenti.(Di venerdì 6 settembre 2019)