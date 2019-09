Beach soccer | Superfinal Euro League 2019 | l’Italia travolge la Turchia | ora sotto col

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) L’Italia ha letteralmente travolto lanella seconda partita del girone delledeglipei diche si stanno disputando a Figueroa Da Foz (Portogallo). Gli azzurri si sono imposti con uno schiacciante 7-2: dopo il 3-0 del primo tempo i ragazzi di coach Emiliano Del Duca hanno pigiato sull’acceleratore anche nelle successive frazioni e hanno chiuso i conti con grande autorevolezza. La nostra Nazionale tornerà in campo domani pomeriggio per affrontare i padroni di casa, chi vince si qualifica per la finale della competizione da giocare poi contro la vincente dell’altro raggruppamento. L’Italia è passata in vantaggio con un’azione magistrale al volo finalizzata da Zurlo, attaccante calabrese che si è messo in mostra siglando quattro reti complessive, Ramacciotti e Marinai hanno segnato nel secondo tempo mentre in avvio di terzo ...

