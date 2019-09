Basket in carrozzina | Europei 2019 | Italia battuta dalla Turchia 63-58 ed eliminata dalla

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) La nazionalena diinsaluta gliagli ottavi di finale. Fatale la sconfitta contro laper 63-58, in un match andato in scena questo pomeriggio. Inutili le 20 marcature di Stupenengo, poiché dall’altra parte pesano i 18 punti di Efeturk e 17 di Toprak. Una sconfitta che brucia parecchio nel cuore degli azzurri che se la sono giocata alla pari almeno per 35′ salvo poi dover cedere nel finale piuttosto caldo e acceso. In apertura di primo periodo sono i turchi a fare la partita con Gurbalak che all’8′ corre fino a siglare il + 5 per i suoi con il punteggio di 8-13. Dopo aver chiuso in ritardo di cinque lunghezze (10-15), la reazione dell’prende il nome di Bedzeti che con quattro punti e due assist nel giro di pochi secondi porta addirittura gli azzurri in vantaggio sul 18-17 è il 13’15”. A questo ...

