Barcellona | Leo Messi può andarsene gratis alla fine di ogni stagione Piqué | Lo

Calciomercato PSG - Leonardo spegne l’entusiasmo del Barcellona : “non c’è alcun accordo per Neymar” : Il dirigente dei parigini ha chiarito come non ci sia ancora accordo tra club, con il Barcellona che deve alzare l’offerta se vuole riportare in Spagna il brasiliano La trattativa Neymar tra Paris Saint-Germain e Barcellona prosegue, non c’è al momento accordo tra le due società, nonostante nei giorni scorsi sia emersa la voce di un’intesa raggiunta tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Sulla vicenda si è ...