Barbara D’Urso ho avuto un brutto incidente vi ho nascosto una cosa

Fonte : people24.myblog

(Di venerdì 6 settembre 2019)D’Urso è stata vittima di unè apparsa in un video sui social con un collare cervicale svelando di avera tutti di essere caduta circa una settimana fa e di essersi fatta davvero male. Nelle ultime ore erano circolate delle foto ed è per questo che la D’urso ha voluto fare chiarezza e spiegare ai propri fan come stanno le cose: «Vi houna. Preferivo non raccontarlo». «Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!!! ». Inizia così il post sui social cheD’Urso ha pubblicato per raccontare attraverso un video,le è capitato e perchè indossa un collare cervicale. «Vi hounagià da un po’ di giorni – spiega nel video la D’Urso – volevo evitare si sapesse. Una settimana fa houn, sono scivolata, sono caduta in ...

fsnews_it : Sono molto contenta di fare questa intervista per #LaFreccia perché vivo in #treno. Parola di Barbara d'Urso, cover… - zazoomnews : Grave incidente per Barbara D’Urso. Ecco cosa è successo alla conduttrice - #Grave #incidente #Barbara #D’Urso. - MastrotekPino : Barbara d’Urso, ecco quando inizieranno tutti i suoi programmi! -