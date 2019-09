Barba | cucina e passione Chi è il super tifoso di Berrettini che ha incuriosito tutti

Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) Chi è ilcol barbone alla James Harden, i capelli raccolti a cipollotto, gli occhiali scuri da vista, la faccia cattiva, i vestiti da “gggiovane” che si agita tanto nella tribuna di Matteosull'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadwos? La domanda rimbalza da New York attraverso la telecronaca Eurosport e dopo aver dribblato gli stereotipi e le apparenze trova una risposta: si chiama Giovanni Bartocci, è il titolare dell'affermato ristorante Via della Pace, di East Village, Manhattan, New York. La Lazio e la Grande Mela Giovanissimo non è, “ho fatto 40 anni”, ci racconta, ridendo come un matto della nostra ilarità dopo aver riascoltato la sua sgangherata segreteria telefonica, dadoc della Lazio, che si chiude con un saluto non propriamente caloroso (eufemismo) a Claudio Lotito. “Sono presidente del Lazio Club di New York, abbiamo creato una onlus no-profit ...

