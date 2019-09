Auto sulla folla a Berlino - la stampa tedesca : «4 morti» : Dramma a Berlino. Una Porsche ha investito quattro persone, tra le quali un bambino, uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Sardegna - trovato il cadavere di una donna sulla spiaggia a Portoscuso : disposta Autopsia : Il corpo di una donna di sessantacinque anni residente a Carbonia è stato trovato questa mattina su una spiaggetta davanti allo stabilimento della Portovesme srl, a Portoscuso, nel Sulcis. A notarlo alcuni ormeggiatori che immediatamente hanno dato l'allarme. Giallo sulle cause del decesso: sarà l'autopsia a chiarirle.Continua a leggere

Groupe PSA : tutte le Auto già omologate e in vendita sulla nuova norma EURO 6 : «?Groupe PSA è stato uno dei pochissimi costruttori a essere pronto già l’anno scorso per la prima fase del protocollo WLTP ed è stato in grado di fornire tutta la sua gamma già conforme ai clienti dopo il 1° settembre 2018. Un anno dopo, Groupe PSA giunge puntuale all’appuntamento perché tutti i nostri modelli di […] L'articolo Groupe PSA: tutte le auto già omologate e in vendita sulla nuova norma EURO 6 sembra essere il primo su ...

Incidente sulla Ss115 - motociclista speronato da Auto pirata : Incidente sulla Ss115, motociclista speronato da auto pirata: trasportato in ospedale. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale

Auto contromano sulla A10 - 5 feriti : 21.05 Cinque persone ferite, 4 veicoli coinvolti in un incidente avvenuto sull'A10 Autostrada dei Fiori,in direzione Francia nella Galleria San Bartolomeo 2. A causare l'incidente, un'Auto guidata da un 78enne italiano, che viaggiava contromano. Tra i veicoli coinvolti anche due mezzi pesanti. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde all'ospedale di Imperia.

Taurisano - giovane trovato senza vita in Auto sulla strada Casarano-Ugento : si indaga : Macabro ritrovamento nella giornata di oggi, 27 agosto, sulla strada statale che collega Casarano ad Ugento, due centri dell'hinterland leccese. Secondo quanto si apprende dai media locali pare che un uomo di 23 anni, di origini albanesi, sia stato trovato senza vita all'interno di un'auto, precisamente una Volkswagen Polo. La vittima è stata trovata riversa sul sedile del passeggero, nella parte anteriore della vettura e aveva in mano anche una ...

Auto contromano in Autostrada - schianto sulla A10 : diversi feriti e coda in direzione Francia : L'incidente stradale nel tratto tra Arma di Taggia e Sanremo dell'Autostrada dei Fiori. Una vettura guidata d un anziano avrebbe imboccato la carreggiata in senso opposto di marcia coinvolgendo poi altri mezzi di passaggio. Un primo bilancio dell'accaduto parla di almeno cinque persone ferite ma fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere

A Matera arriva James Bond sulla Aston Martin : l’inseguimento tra le Auto del nuovo film è da brividi : La Aston Martin DB5, l’iconica auto di James Bond, che sfreccia per le vie del centro inscenando uno spettacolare inseguimento. A Matera sono iniziate le riprese del nuovo film della celebre saga con protagonista l’agente segreto 007, No Time to Die. Nella città lucana sono state girate scene in auto unicamente con gli stuntman. Gli attori Daniel Craig e Rami Malek sono attesi per metà settembre. La pellicola uscirà il 20 aprile del ...

Agrigento - salta giunto di un ponte sulla statale : diverse Auto danneggiate : L'episodio sulla statale 640 Agrigento-Caltanissetta, la cosiddetta Strada degli Scrittori. complice anche il buio, diversi automobilisti non si sono accorti in tempo del pericolo impattando contro il piccolo avvallamento a velocità sostenuta con evidenti conseguenze. Gli automobilisti interessati saranno risarciti su richiesta.Continua a leggere

In scooter col fratello - centrati da un'Auto sulla consolare : Aurora è morta - aveva 14 anni : Una Peugeot 206 avrebbe tagliato la strada allo scooter nel tentativo di effettuare un'inversione di marcia. Un'ambulanza...

Andrea Zamperoni - giallo sulla morte dello chef a New York/ Autopsia fondamentale : Andrea Zamperoni, i misteri della morte dello chef italiano a New York: sul corpo nessuna violenza ma è stata fermata una donna, le ultime notizie.

La lite - l’Auto - la prostituta : tutti i misteri sulla morte dello chef Andrea Zamperoni : Dieci anni fa aveva lasciato Zorlasco per cominciare la carriera nel gruppo Cipriani. Indagine sul caso dello chef italiano trovato morto. Sul corpo nessuna violenza. Inchiesta anche a Lodi

Incidente sulla Scicli Donnalucata : Auto cappotta : Incidente stradale stamattina sulla Scicli Donnalucata. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una è cappottata