Atletica | Diamond League 2019 | Lyles | Lasitskene e Asher-Smith in luce nelle Finali di

Atletica – Diamond League - Vallortigara in pedana per il Memorial Van Damme di Bruxelles : L’azzurra cerca una buona prestazione dopo il rientro avvenuto domenica scorsa a Bellinzona Quattro azzurre domani (venerdì 6 settembre) al Memorial Van Damme di Bruxelles, in Belgio, nella seconda delle due finali della IAAF Diamond League. Nel salto in alto, Elena Vallortigara (Carabinieri) cerca conferme dopo il buon rientro di domenica scorsa a Bellinzona (1,91) dopo tre mesi di stop per infortunio alla caviglia destra. ...

Atletica – Diamond League : l’altista azzurra Vallortigara in finale a Bruxelles : Diamond League, Vallortigara nella finale di Bruxelles Ritorno nella IAAF Diamond League per Elena Vallortigara. L’altista azzurra riassapora venerdì 6 settembre a Bruxelles il grande palcoscenico, dopo il positivo rientro di domenica scorsa a Bellinzona (1,91) a tre mesi dalla distorsione alla caviglia destra, nella seconda finale del circuito in cui si assegneranno i sedici trofei rimanenti. Per la vicentina dei Carabinieri è la ...

Atletica - Diamond League 2019 : prima finale a Zurigo. Gatlin contro Lyles - gli astisti - Miller e Warholm : tante battaglie per 16 titoli : Giovedì 29 agosto si disputerà la prima finale della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera. A Zurigo (Svizzera) verranno assegnati 16 diamantoni, i finalisti di 16 specialità si daranno battaglia nel tradizionale Weltklasse e andranno a caccia del Diamond Trophy da 50mila dollari. Tutti si aspettavano Chris Coleman sui 100 metri ma lo statunitense non potrà essere della partita dopo i tre missed tests, si ...

Atletica - spettacolo nella dodicesima tappa della Diamond League : Lyles domina i 200 metri in 19.65 : Noah Lyles vince i 200 metri in 19.65 (0.2) togliendo il primato del meeting a Usain Bolt, anche Will Claye e Christian Taylor danno spettacolo nel triplo nella dodicesima tappa della IAAF Diamond League allo stadio Stadio Charlety di Parigi, brilla ancora la stella dello sprinter statunitense Noah Lyles, che vince i 200 metri in 19.65 (0.2) togliendo il primato del meeting a Usain Bolt. Anche Will Claye e Christian Taylor danno ...

Atletica - Diamond League Parigi 2019 : Noah Lyles e Karsten Warholm i più attesi. Nessun italiano in gara : Domani (24 Agosto) andrà in scena allo stadio Charlety la tappa Parigina della Diamond League. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti più forti al mondo. Così come accaduto anche a Birmingham non ci saranno italiani in gara. L’unico azzurro che avrebbe dovuto partecipare era Gianmarco Tamberi, vittima di un problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a rinunciare. Favoriti Diamond League Parigi 2019 Uno degli atleti ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si infortuna al polpaccio e salta la Diamond League di Parigi : Tegola per Gianmarco Tamberi: l’azzurro ha accusato un problema al polpaccio sinistro che gli impedirà di prendere parte alla tappa di Parigi della Diamond League. Il marchigiano avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del salto in alto sabato 24 agosto, ma ha preferito non rischiare. I Mondiali di Doha sono troppo vicini per forzare e correre pericoli inutili e così l’azzurro è costretto a rinunciare per non aggravare il piccolo ...

Atletica – Diamond League : grande spettacolo a Birmingham - la Miller-Uibo si impone nei 200 donne : La bahamense si impone davanti alle due superstar Dina Asher-Smith (22.36) e Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.50) Nell’undicesima tappa della IAAF Diamond League a Birmingham la gara più attesa, i 200 donne, è vinta dalla favorita bahamense Shaunae Miller-Uibo in 22.24 (0.4) sulle altre due superstar Dina Asher-Smith (22.36) e Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.50). Il Müller Grand Prix all’Alexander Stadium si chiude con tre primati del ...

Atletica - Diamond League Birmingham 2019 : Fraser-Pryce - Blake e Schippers i più attesi. Nessun italiano in gara : Domani (18 agosto) andrà in scena l’undicesima tappa della Diamond League all’Alexander Stadium di Birmingham. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti migliori al mondo. Ci si attendono sfide molto equilibrate e avvincenti che sapranno coinvolgere il pubblico che accorrerà allo stadio. Per quanto riguarda l’Italia, Nessun atleta azzurro parteciperà alla manifestazione. Favoriti Diamond League Birmingham ...

