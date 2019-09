Asap Rocky | spari al suo primo avvocato | il ' sicario' sarebbe scappato a bordo di un SUV

Asap Rocky - il rapper è stato condannato ma non andrà in carcere come voluto da Donald Trump : Il rapper afroamericano Asap Rocky è stato condannato in Svezia per aggressione con la condizionale e non dovrà quindi scontare la sua pena in carcere. Si è così conclusa oggi a Stoccolma una vicenda che aveva creato tensioni fra Washington e Stoccolma, dopo gli interventi su Twitter del presidente americano Donald Trump in favore del rapper. Asap è del resto già tornato negli Stati Uniti dopo essere stato scarcerato il 2 ...

Asap Rocky in aula per il processo : 'E' stata autodifesa' - ma l'accusa cita nuove prove : ASAP Rocky è comparso oggi in un'aula del Tribunale Penale di Stoccolma per affrontare la prima udienza del processo che lo vede imputato per aggressione ai danni di un 19enne, assieme ad altri due membri del suo entourage. ASAP Rocky ammette l'aggressione, ma parla di legittima difesa: rischia due anni di carcere Il rapper classe 1988, il cui vero nome è Rakim Mayers, ha ammesso, tramite il suo avvocato, di aver scaraventato a terra il ...

Asap Rocky - duro botta e risposta di Trump con il governo svedese : 'Liberatelo' : ASAP Rocky è detenuto in un carcere svedese da ormai 24 giorni. La rap star americana, che gode di estrema popolarità a livello mondiale, è accusata di aggressione ai danni di due persone, assieme ad altri due membri del suo entourage. I fatti si sono verificati a Stoccolma, il 30 giugno 2019, dove l'artista si trovava per una data del suo tour europeo, che è stato ovviamente interrotto in seguito a quanto accaduto. L'arresto di ASAP Rocky e la ...

Il rapper Asap Rocky è stato incriminato per aggressione in Svezia : Il rapper americano ASAP Rocky, da quasi un mese detenuto in Svezia dopo essere rimasto coinvolto in una rissa, è stato incriminato per aggressione e rimarrà in custodia cautelare finché non comincerà il processo. Lo hanno annunciato giovedì i procuratori