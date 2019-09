Articolo Uno Ragusa | soddisfazione per ministero a Roberto Speranza

Cinque giochi indie dalla Polonia (e uno dalla Repubblica Ceca) da tenere d'occhio - Articolo : Tutti conosciamo i più grandi giochi prodotti in Polonia, come la serie di The Witcher o l'imminente Cyberpunk 2077, ma anche la scena indie merita di essere tenuta d'occhio. Il Carrion di Devolver Digital è un ottimo esempio, in questo senso: l'abbiamo potuto apprezzare l'anno scorso ad una conferenza in Polonia e ora ne parlano in tanti, dopo averlo visto all'E3. Recentemente, siamo tornati dalla conferenza Digital Dragons 2019 e possiamo ...