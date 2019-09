Armenia-Italia | oltre 3 | 7 milioni di spettatori su Rai1

Video/ Armenia Italia - 1-3 - : highlights e gol della partita. Azzurri verso Euro 2020! : Video Armenia Italia, 1-3, highlights e gol della partita, valida per il torneo di qualificazione agli Europei 2020. Bella vittoria azzurra!.

Armenia-Italia - clamoroso attacco social di Karapetyan a Bonucci : “davvero vergognoso…” [FOTO] : L’attaccante armeno ha attaccato duramente il difensore azzurro, colpevole di aver indotto l’arbitro ad espellerlo simulando un colpo al viso La sua espulsione ha aiutato l’Italia a prendersi i tre punti in Armenia, risolvendo una partita complicata e ottenendo così il quinto successo in altrettante partite giocate nel girone di qualificazione ad Euro 2020. Aleksandre Karapetyan però non ci sta a passare per cattivo, ...

Armenia-Italia - Mancini frena l’entusiasmo : “non vuol dire che non c’è da migliorare” : Roberto Mancini tiene gli azzurri con i piedi per terra: le parole del ct dell’Italia dopo la vittoria di ieri contro l’Armenia Successo per l’Italia, il quinto consecutivo, ieri contro nel match contro l’Armenia, valido per le qualificazioni ad Euro 2020. La prestazione degli azzurri non fa però impazzire di gioia il ct Mancini, seppur soddisfatto del risultato finale. L’Italia solo sul finale è riuscita a ...

Armenia-Italia 1-3 - le pagelle degli azzurri dei principali quotidiani italiani : pagelle Armenia-Italia – Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, in campo l’Italia di Roberto Mancini che continua il percorso netto, successo per 1-3 sul campo dell’Armenia ed in rimonta con gli azzurri che guidano la classifica del Girone a punteggio pieno. Non è stata facile la partita per l’Italia, la squadra di Mancini ha dimostrato di essere ...

VIDEO Highlights Armenia-Italia 1-3 : doppietta Belotti e gol di Pellegrini - prova superata! : Highlights ARMENIA ITALIA- Finisce 3-1 in favore dell’Italia il match contro l’Armenia valido per la qualificazione ali prossimi Europei. Padroni di casa in vantaggio dopo 11 minuti grazie al gol di Krrapetyan su disattenzione di Barella. Poi i gol di Belotti e Pellegrini per la rimonta azzurra, con punto esclamativo messo a segno ancora da […] L'articolo VIDEO Highlights Armenia-Italia 1-3: doppietta Belotti e gol di ...

Highlights Armenia-Italia 1-3 : doppietta Belotti e Pellegrini - prova superata! : Highlights ARMENIA ITALIA- Finisce 3-1 in favore dell’Italia il match contro l’Armenia valido per la qualificazione ali prossimi Europei. Padroni di casa in vantaggio dopo 11 minuti grazie al gol di Krrapetyan su disattenzione di Barella. Poi i gol di Belotti e Pellegrini per la rimonta azzurra, con punto esclamativo messo a segno ancora da […] L'articolo Highlights Armenia-Italia 1-3: doppietta Belotti e Pellegrini, prova ...

Armenia-Italia 1-3 - quinta vittoria per gli azzurri : quinta vittoria in cinque partite per l'Italia nella qualificazioni per Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto 3-1 in rimonta l'Armenia a Yerevan salendo a quota 15 punti nel gruppo J. Dopo il vantaggio dei padroni di casa all'11' con un contropiede finalizzato da Karapetyan (poi espulso al 46'), l'Italia ha trovato il pareggio da due passi con Belotti al 28'. Nella ripresa la rete di Pellegrini e l'autogol del portiere. Per la ...

Armenia-Italia - finisce 3 a 1 : è la quinta vittoria in 5 gare di qualificazione agli Europei : L’Italia batte 3 a 1 l’Armenia e si conferma in testa al suo girone di qualificazione agli Europei 2020, a punteggio pieno dopo cinque vittorie in altrettante gare. Questa volta però la squadra del ct Mancini non è stata brillante come nelle precedenti uscite: è servita una vittoria in rimonta, dopo il gol in avvio di Karapetyan. Le reti di Belotti e Pellegrini hanno ribaltato il risultato, ma solo a 13 minuti dal 90′ l’Italia ...

Armenia-Italia - clamorosa simulazione di Bonucci : Durante la partita della nazionale italiana contro l’Armenia, Leonardo Bonucci si è dilettato in una simulazione più che evidente. In uno scontro con un calciatore avversario, il difensore della Juve ha fatto intendere di aver ricevuto una gomitata sul volto. Bonucci si è accasciato al suolo portandosi la mano in viso in modo plateale. L’arbitro gli ha creduto ed ha espulso il calciatore armeno. E’ risultato evidente, dalle ...

L'italia vince a Yerevan - 3-1 in Armenia e pass per Euro2020 vicino : Cinque su cinque. Record nelle qualificazioni e pass per Euro2020 sempre piu' vicino. L'italia di Mancini vince 3-1 a Yerevan

Non è stata una bella Italia quella vista in Armenia : Un’Italia brutta ma concreta centra la quinta vittoria in cinque partite. Si fa quindi in discesa per l’Italia i percorso

DIRETTA/ Armenia Italia - risultato finale 1-3 - : Euro 2020 si avvicina! : DIRETTA Armenia Italia, risultato finale 1-3,: la sblocca Karapetian, pareggio di Belotti. Raddoppia Pellegrini, poi ancora il Gallo

L’Italia ha battuto 3-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 : La nazionale italiana di calcio ha vinto per 3-1 contro l’Armenia in una delle partite valide per le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata a Erevan, in Armenia, e l’Italia è passato in svantaggio dopo 11

Armenia-Italia - le parole dei migliori in campo Belotti e Pellegrini : “Una bella serata, non era una partita semplice. Loro sono una squadra molto ostica, si è giocato su un campo molto difficile. Il mio compagno di squadra Mkhitaryan ha fatto una bella partita, lo aspetto in squadra”. Così Lorenzo Pellegrini, autore del secondo gol azzurro nella sfida contro l’Armenia vinta dall’Italia 3-1. “Sulla punizione nessun problema con Sensi. Ci sono tanti giocatori che la vogliono ...