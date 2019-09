Armenia-Italia | Mancini frena l’entusiasmo | “non vuol dire che non c’è da migliorare”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) Robertotiene gli azzurri con i piedi per terra: le parole del ct dell’dopo la vittoria di ieri contro l’Successo per l’, il quinto consecutivo, ieri contro nel match contro l’, valido per le qualificazioni ad Euro 2020. La prestazione degli azzurri non fa però impazzire di gioia il ct, seppur soddisfatto del risultato finale. L’solo sul finale è riuscita a prendere in mano la situazione e portarsi in vantaggio per 3-1 e, dunque, conquistare la vittoria. Massimo Paolone/LaPresse “Un anno fa ci speravo, ma forse non mi aspettavo di essere a questo punto: tanti gol segnati, pochi subiti, la qualificazione vicina. Ma nonche non c’è da migliorare. Avevo previsto che sarebbe stata difficile: le gare facili non esistono più. La prima partita dopo tre mesi, quando in campionato sono state ...

Eurosport_IT : RESTA A PUNTEGGIO PIENO L'ITALIA! ?????? Contro l'Armenia (in 10 dal 45') gli #Azzurri passano 3-1 grazie alla doppie… - SkySport : ???? Qualificazioni #Euro2020 ?? #ArmeniaItalia 1-3 ? #Karapetyan (11’) ? #Belotti (28’) ? #Pellegrini Lo. (78’) ? aut… - Acqua_Lete : L’Italia scende in campo contro l’Armenia per le qualificazioni europee. E noi siamo già pronti per sostenere gli… -