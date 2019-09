Armenia-Italia 1-3 | le pagelle degli azzurri dei principali quotidiani italiani

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019)– Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, in campo l’di Roberto Mancini che continua il percorso netto, successo per 1-3 sul campo dell’ed in rimonta con gliche guidano la classifica del Girone a punteggio pieno. Non è stata facile la partita per l’, la squadra di Mancini ha dimostrato di essere ancora lontana dalla migliore condizione fisica ed è stata trascinata da un grande Andrea Belotti, l’attaccante del Torino ha iniziato veramente bene la stagione e si candida ad essere un grande protagonista per tutta la stagione ed anche con la maglia della Nazionale. Nel frattempo ecco ledella partita deini. LEGGI ANCHE –>1-3, ledi CalcioWeb: Chiesa Narciso, Belotti non ...

