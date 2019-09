Antropocene-L’epoca umana | il film che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta arriverà

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019), ilchesulattraverso le straordinarie immagini di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynskynelle sale di tutta Italia il 19 settembre dopo un incredibile accoglienza di pubblico e critica in occasione delle anteprime estive che hanno registrato sold out in tutta Italia. La versione italiana del, distribuita nei cinema da Fondazione Stensen e Valmyn, si avvarrà di una voce narrante d’eccezione, quella dell’attrice Alba Rohrwacher. Dopo essere stata protagonista di numerositra cui i recenti Troppa Grazia (2018) e Lazzaro Felice (2018), aver registrato audiolibri ed essere stata la voce narrante della serie tv L’amica Geniale, l’attrice torna a prestare la sua voce per accompagnarci in un emozionante viaggio attraverso il nostroin– ...

fbricolini : RT @FestdellaMente: #Pievani 'Antropocene', l'epoca dominata dall'uomo. Gli scienziati ne dateranno l'inizio probabilmente dai test nuclea… - FestdellaMente : #Pievani 'Antropocene', l'epoca dominata dall'uomo. Gli scienziati ne dateranno l'inizio probabilmente dai test nu… - ccuppi : Antropocene, l’epoca umana: il film sull’impatto dell’uomo sul Pianeta -