Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 | Jackson Avery è ancora vivo?

(Di venerdì 6 settembre 2019) Grey’s16, promo:verrà ritrovato in fondo ad un dirupo A meno di un mese dal debutto della sedicesima stagione di Grey’s, la ABC ha rilasciato il promo ufficiale dell’edizione 2019/2020. Un breve video ha infatti mostrato le prime avventure che dovranno affrontare i più famosi medici di Seattle. In particolare, le scene più attese si collocano nei minuti finali del trailer e riguardano la scomparsa di. Come trasmesso nel finale di stagione, il chirurgo plastico si era allontanato dalla sua vettura per senza più farvi ritorno. Un cliffhanger che verrà però risolto proprio durante la season premiére. Come mostra il promo, infatti, Maggie riuscirà immediatamente a segnalare la scomparsa del suo compagno e sul posto accorreranno i membri della Stazione 19. Una disperata ricerca che si risolverà con il ritrovamento dell’uomo. ...

