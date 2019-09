Antibiotici | il pericolo è la resistenza dei batteri La nostra missione? Rallentarla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il fenomeno dellaaglicostituisce la più chiara dimostrazione della teoria darwiniana dell’evoluzione e della selezione naturale: quanto più noi usiamo gli, tanto più neicompaiono e si selezionano ceppi mutanti insensibili a questi farmaci. Estremizzando si potrebbe dire che se oggi usiamo un antibiotico per guarire una infezione, creiamo anche le premesse per avere domani una infezione piùsa, dovuta ad uno che è diventato resistente a quell’antibiotico. Glisono farmaci miracolosi, che hanno debellato malattie gravissime, dalla tubercolosi alla lebbra e alla peste: di certo non possiamo smettere di usarli; ma usandoli, a causa del fenomeno della, ne consumiamo il potenziale terapeutico che non è illimitato. Il ministero della Salute ha varato nel 2017 un Piano Nazionale di Contrasto ...

