Ambiente | Costa | “Nel mio decreto vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde e vive

#IosonoAmbiente : il 7 settembre i Carabinieri per la Biodiversità in piazza a Roccaraso e Pescocostanzo : Il 7 settembre, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro saranno in piazza con i cittadini, con una postazione attiva dalle 10 alle 13 in Via Roma a Roccarao ed un’altra dalle 16 alle 19 in Via O. Colecchi a Pescocostanzo, nell’ambito della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a ...

Ambiente - Arpat : “Mucillagine sulla costa Livornese” : Mucillaggine nel mare tra Castiglioncello (Livorno) e Marina di Castagneto (Livorno). E’ quanto appurato da Arpat dopo che nei giorni scorsi la guardia costiera di San Vincenzo (Livorno) ed alcuni cittadini, avevano segnalato al dipartimento di Livorno dell’Agenzia ambientale, la presenza di abbondanti materiali sul litorale fra Castiglioncello e Marina di Castagneto Carducci. La proliferazione di questi aggregati mucillaginosi che ...

Mari e laghi italiani - l’analisi di LegAmbiente : inquinato un punto su 3. La mala depurazione ci è già costata 25 milioni di multa Ue : La mala depurazione resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani, come emerso dal viaggio di Goletta Verde e Goletta dei laghi di Legambiente. Tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane dalle due navi, più di uno su tre presenta forti criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Una situazione preoccupante è quella che riguarda molte regioni del Sud (Sicilia, Campania e Calabria su tutte) dove persistono ...

LegAmbiente : Goletta verde ad Acciaroli - a bordo anche il Ministro Costa : La Goletta verde di Legambiente approda oggi ad Acciaroli per la seconda tappa della Campania. Oggi pomeriggio, al porto turistico, arriverà il Ministro all’Ambiente Sergio Costa per un’uscita in barca con l’equipaggio di Goletta verde, il sindaco di Acciaroli, Stefano Pisani, e alcune associazioni di pescatori che chiedono l’istituzione dell’Area Marina Protetta Torre La Punta tra Pioppi ed Acciaroli. L'articolo ...

LegAmbiente - “in Sicilia su 25 punti costa 12 fortemente inquinati” : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati ‘fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. è questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al ...