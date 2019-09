Always There è il nuovo singolo dei Greta Van Fleet | un pop-rock spirituale audio | testo

ildiodelrock : Greta Van Fleet: il nuovo singolo ‘Always There’ - OptiMagazine : Always There è il nuovo singolo dei @GretaVanFleet, un pop-rock spirituale (audio, testo e traduzione)… - rockmylifeita : RT@ RockRebelMag Greta Van Fleet: ascolta la nuova canzone “Always There” -

(Di venerdì 6 settembre 2019) NeldeiVantroviamo una prima risposta alle tante domande emerse dopo le dichiarazioni del chitarrista Jake Kiszka rilasciate a NME durante l'estate. Il musicista aveva spiegato che nelalbum della band, il secondo in studio dopo Anthem Of The Peaceful Army (2018), saranno presenti nuove sonorità e nuovi stili, frutto dei tanti viaggi effettuati durante il tour che hanno portato iVana scoprire nuovi Paesi e nuove realtà. "Sarà un'evoluzione, qualcosa di completamente diverso", aveva detto, con la promessa che tutto sarebbe stato pronto entro il 2019.potrebbe essere un primo assaggio, perché il brano è un inedito che farà parte della colonna sonora del film A Million Little Pieces di Sam Taylor-Johnson che uscirà nei cinema d'oltreoceano a dicembre. La canzone è un pop-irruvidito dalla voce ...

Dalla Rete Google News

AllSongs

Always There For You è la nuova release degli alieni dell'elettronica Djs From Mars che firmano il pezzo con il dj svizzero Robotronika. Guarda il videoclip.