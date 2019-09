Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione per forti temporali fino a domani

Allerta Meteo : “venerdì nero” al Nord - forte maltempo e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Un “venerdì nero” per le regioni settentrionali con forte maltempo e possibili fasi di criticità su molte aree. Avevamo annunciato già da giorni che, per la data odierna, avrebbe fatto ingresso sul Mediterraneo settentrionale un insidioso vortice instabile in seno una saccatura Nordatlantica decisamente tagliente. La tendenza evolutiva sta trovando piena conferma nell’esecuzione di fatto della manovra barica in azione in queste ...

Meteo - in arrivo choc termico e temporali. Allerta della Protezione Civile : Temperature giù. In arrivo il primo di tre cicloni. Dopo le ultime fasi di maltempo tra Calabria e Sicilia, “comincia a peggiorare sulle Alpi e al Nordovest per l’arrivo di un ciclone che colpirà il Centro-Nord nella giornata di venerdì” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Nel weekend arriverà poi il secondo ciclone “con forte maltempo domenica” che interesserà il Triveneto, le Alpi, le Prealpi e da Toscana e Lazio verso Umbria e Regioni ...

Previsioni meteo 6 settembre : nubifragi e brusco calo termico - Allerta in 14 regioni : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 6 settembre segnalano un peggioramento della situazione su tutta l'Italia con temporali, nubifragi e un deciso calo termico che interesseranno prima il nord ovest, poi tutto il centro nord , spingendosi fino al sud. Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha deciso di lanciare una allerta gialla su 14 regioni.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : maltempo in tutta la Regione - escluso l’Imperiese : Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L’Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019. L'articolo Allerta Meteo Liguria: maltempo in tutta la Regione, escluso l’Imperiese sembra essere il primo su Meteo Web.

Uragano Dorian - l’Allerta Meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...

Allerta Meteo Valle D’Aosta : criticità gialla per temporali : La Regione Valle d’Aosta ha emesso un bollettino di Allerta ‘gialla’ per ordinaria criticita’ idrogeologica e temporali forti e diffusi. “Un fronte freddo – si legge nel bollettino di giovedi’ 5 settembre – passera’ su di noi questa sera/notte, portando rovesci e temporali anche forti al confine piemontese (B e C) con raffiche di vento e possibili grandinate; meno intensi altrove” sulla ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per il Centro/Nord - criticità gialla in 13 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il fronte del maltempo fa ufficialmente il suo ingresso in Italia, con un settembre che è stato già caratterizzato da piogge e temperature meno calde. Una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da correnti fresche di origine atlantica, sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle Regioni settentrionali ad iniziare da Ovest, dove gli attesi temporali potranno assumere anche ...

Meteo - oggi 5 settembre Allerta gialla per maltempo in Sicilia : Meteo, oggi 5 settembre allerta gialla per maltempo in Sicilia. Temporali e abbondante pioggia nell'area centro orientale

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione nell’area del Polesine : Un fase di instabilità Meteorologica è attesa sul Veneto tra venerdì e sabato, con varie precipitazioni. In particolare tra le ore centrali di domani e la mattinata di sabato, sul rodigino e zone limitrofe saranno possibili temporali e rovesci, localmente anche forti, con accumuli di pioggia consistenti, specie ai confini con l’Emilia Romagna. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla da stasera per piogge e temporali : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali: l’avviso è valido dalle 21 di stasera, giovedì 5 settembre, alle 13 di domani, venerdì. I fenomeni attesi potranno essere anche forti dalla tarda serata di oggi e nottetempo sui rilievi di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana) e in Arcipelago. Attesi occasionali colpi di vento o grandinate. Nel corso della ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali su tutta la regione - più intensi sulle pianure e sulle zone meridionali : “Allerta gialla dal pomeriggio per temporali su tutta la regione, più intensi e persistenti sulle pianure e sulle zone meridionali. I fenomeni proseguiranno intensi nella notte e al mattino di domani, ma a carattere meno temporalesco. Attenuazione nel pomeriggio“: Arpa Piemonte ha emesso un avviso di criticità valido per la giornata di oggi e domani. Nel corso della giornata di oggi, “la progressiva discesa di una saccatura ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : da domani pioggia e vento : “Nella giornata di venerdì 6 settembre l’arrivo di una perturbazione proveniente dal nord Europa caratterizzata da avvezione fredda apporterà condizioni di marcata instabilità sul nostro territorio regionale. Le precipitazioni risulteranno a carattere di rovescio localmente anche temporalesco di tipo organizzato, che dal settore emiliano tenderanno rapidamente ad interessare il restante territorio regionale. Sono previsti ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Dopo essere stato concentrato solo al Sud negli ultimi giorni, il maltempo ora interesserà anche le regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per le Alpi meridionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per il Nord del Mar Nero principalmente per grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento e in misura ...

Maltempo - Allerta Meteo per temporali da giovedì : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla in 6 regioni a causa del Maltempo in arrivo domani, giovedì 5 settembre, quando sono previsti temporali accompagnati da fulmini e grandinate. Ecco l'elenco dei territori a rischio: dalla Calabria alla Sicilia, dalla Lombardia al Piemonte, passando per Abruzzo e Basilicata.Continua a leggere