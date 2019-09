Allerta Meteo | “venerdì nero” al Nord | forte maltempo e fenomeni violenti MAPPE e

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un “venerdì nero” per le regioni settentrionali cone possibili fasi di criticità su molte aree. Avevamo annunciato già da giorni che, per la data odierna, avrebbe fatto ingresso sul Mediterraneo settentrionale un insidioso vortice instabile in seno una saccaturaatlantica decisamente tagliente. La tendenza evolutiva sta trovando piena conferma nell’esecuzione di fatto della manovra barica in azione in queste ore. La isoipsa 576 è penetrata addirittura fino alla Sardegna e alle regioni centrali, mentre in seno alla saccatura da essa circoscritta, si è formato un vortice depressionario a tutte le quote in prossimità del Golfo ligure, dell’alta Toscana,ovest Appennino contraddistinto da geo-potenziali ancora più compromessi, sui 570 gpdam. Una classica configurazione ciclonica, possente, che pesca aria umida e calda dalla superficie ...

