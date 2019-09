Allegria | Allegria | Allegria | Daniela e Leonardo Bongiorno presentano lo Speciale Porta a

Fonte : blogo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Dieci anni senza Mike: per ricordarlo, Rai 1 si affida a Bruno Vespa che conduce sabato 7 settembre dalle 22.55 lodal titolo "", con tanti ospiti e tanti omaggi nel segno del re del Quiz e di una delle colonne della tv italiana. Una seratache vedrà anche una staffetta tra Rai e Mediaset nel nome di uno dei padri prima della tv di Stato e poi di quella commerciale:, infatti, si collegherà con lo studio che Mediaset gli ha appena intitolato, dove a ricordarlo ci saranno Gerry Scotti e i primi due figli Michele e Nicolò di Mike, mentre ospiti di Bruno Vespa ci saranno la moglieZuccoli e l'ultimogenito. E sono proprio loro a invitare in prima persona i lettori di TvBlog a seguire un evento-tributo che ha già il sapore della storia della tv, come è giusto che sia nel nome di. "Mike tu ...

