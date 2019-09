Alimenti bio nel carrello per 2 italiani su 3

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Quasi duesu tre (64%) acquistano prodotti alimentari biologici regolarmente (22%) o occasionalmente (42%) con una tendenza che si è costantemente rafforzata nel tempo. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione del Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale, dove fino al 9 settembre è presenta per la prima volta il mercato di Campagna Amica degli agricoltori biologiciprovenienti da tutta la Penisola per far conoscere i prodotti bio dei diversi territori, dalle specialità sopravvissute al sisma a quelle salvate dal rischio di estinzione, ma ci saranno anche le eccellenze del Made in Italy e le innovazioni green. I consumi di prodotti biologici deglihanno raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 miliardi con un aumento del 178% nel corso dell’ultimo ma la tendenza positiva – sottolinea la Coldiretti ...

novasocialnews : Alimenti: Coldiretti, giro affari bio a 5,8 mld, +264% in 10 anni #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - laspigadoro : Biologico: Ismea, triplicate le vendite nella Gdo di alimenti e bevande bio - Business - -