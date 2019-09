Alfa Romeo Racing - Räikkönen celebra la prima vittoria in F 1 - VIDEO

Formula 1 - cambia la livrea dell’Alfa Romeo per il Gp d’Italia : Raikkonen e Giovinazzi in pista con una C38 tricolore [GALLERY] : La scuderia svizzera ha presentato la livrea delle monoposto con cui Raikkonen e Giovinazzi affronteranno il Gran Premio d’Italia E’ stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look ...

Livrea speciale per l’Alfa Romeo a Monza. E i coniugi Raikkonen attori… : A Monza l’Alfa Romeo Racing C38 scende in pista con una Livrea speciale studiata dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il GP d’Italia e che impreziosisce il look molto pulito della monoposto di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, con il tricolore a sottolineare il senso di appartenenza nazionale del marchio Alfa Romeo. Ma Alfa […] L'articolo Livrea speciale per l’Alfa Romeo a Monza. E i coniugi Raikkonen ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen protagonista di una mini-serie di 5 spot per l’Alfa Romeo insieme alla moglie Minttu : Kimi Raikkonen e sua moglie protagonisti una mini-serie di 5 spot. Al Museo Storico di Arese, il brand ha annunciato un’innovativa attività di comunicazione per il lancio del Model Year 2020 di Stelvio e Giulia che vedrà protagonisti sullo schermo il pilota finlandese e Minttu Il brand Alfa Romeo ha annunciato questa sera una nuova attività di comunicazione unica nel suo genere. Per il lancio del Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, ...

Alfa Romeo : tante iniziative nella settimana del GP d’Italia : In occasione del GP d’Italia, Alfa Romeo emozionerà tutti gli appassionati con una serie di attività che faranno di questa parte d’Europa il punto centrale della passione automobilistica a livello globale. Si parte questa sera 4 settembre presso l’esclusiva Boutique di Larusmiani, il brand d’abbigliamento e sartoria più antico di Via Monte Napoleone nato nel 1922, […] L'articolo Alfa Romeo: tante iniziative ...

Formula 1 - Ericsson incazzato con l’Alfa Romeo : lo svedese deluso per non aver corso in Belgio : Il pilota svedese ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a correre nel week-end di Spa, nonostante la convocazione dell’Alfa Romeo per via di alcuni problemi fisici occorsi a Raikkonen Marcus Ericsson non ha nascosto la propria rabbia dopo il viaggio a vuoto compiuto in Belgio nell’ultimo fine settimana, lo svedese infatti era stato convocato dall’Alfa Romeo Racing per le non perfette condizioni fisiche ...

Autotorino - A Bergamo una nuova concessionaria Jeep e Alfa Romeo : Autotorino amplia la sua rete con una concessionaria Jeep e Alfa Romeo a Bergamo città. Il nuovo centro, situato in via per Zanica 87, affianca allo showroom dedicato ai modelli di FCA un service ufficiale Mercedes-Benz e unesposizione dedicata allusato.Raddoppia la presenza sul territorio. Per il dealer nato in Valtellina si tratta della 38esima apertura, la nona filiale dedicata a Jeep e la seconda al marchio del Biscione. La struttura, per la ...

Formula 1 – Che batosta per l’Alfa Romeo : Giovinazzi cambia motore - scivola in fondo alla griglia : Giovinazzi cambia motore: il pilota dell’Alfa Romeo scivola in fondo alla griglia di partenza cambia la griglia di partenza del Gp del Belgio a poche ore dal via: Antonio Giovinazzi è infatti scivolato in fondo a causa di una penalità inflittagli questa mattina. L’Alfa Romeo è stata costretta a cambiare la power unit della monoposto del pilota pugliese, che ieri ha dovuto fare i conti con un guasto durante le qualifiche. Le ...

F1 - Antonio Giovinazzi verso il rinnovo con la Alfa Romeo? Un’altra chance per il pugliese nel 2020 : Antonio Giovinazzi sembra indirizzato verso la conferma in Alfa Romeo. Il pugliese non sta brillando in questa stagione al volante della C38, il suo miglior risultato è il decimo posto ottenuto in Austria e ha quasi sempre perso il confronto diretto col compagno di squadra Kimi Raikkonen. Risultati poco brillanti per il 25enne che era reduce praticamente da due anni di inattività ma il pilota della Ferrari Driver Academy merita un’altra ...

Formula 1 - Team Haas e Alfa Romeo Racing ‘sfruttate’ dalla Ferrari : il Cavallino studia in vista di Monza : La Ferrari ha deciso di far montare in Belgio i ‘motori evo 3’ ai propri Team clienti Haas e Alfa Romeo Racing, per valutarne l’evoluzione in vista del Gp di Monza La Ferrari ha deciso di rimandare al Gp di Monza l’utilizzo del motore evo 3, ma ne valuterà l’evoluzione e le prestazioni già in Belgio. In occasione di questo week-end a Spa, infatti, il Cavallino ha deciso di montare il proprio propulsore ...

Alfa Romeo SZ - splendida trentenne : Lo ammettiamo, noi abbiamo un debole per l'Alfa Romeo. Prendete una meccanica super-collaudata, giunta al massimo del suo sviluppo ma ancora competitiva, e cucitele addosso un vestito che più originale non si può. Condite il tutto con prestazioni e finiture di alto livello, poi predisponente una produzione in serie limitata. Ecco la ricetta da cui è scaturita l'Alfa Romeo SZ, cioè il primo progetto con cui il Gruppo Fiat si è presenta al ...

Raikkonen : “L’Alfa Romeo non può controllare la mia vita privata” : Kimi Raikkonen non smetterà di fare cose pericolose solo perché è in F1. Noto per l’amore per i rally, il motocross e di recente per essere saltato da un edificio in una piscina, il 39enne insiste nel dire che la sua vita lontano dalla F1 è solo roba sua. “Non ho letto il mio contratto […] L'articolo Raikkonen: “L’Alfa Romeo non può controllare la mia vita privata” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Alfa Romeo - Il taxi del Biscione in mostra al Museo di Arese : Può sembrar strano, pensando alla tradizione sportiva del marchio, ma nella storia dellAlfa Romeo non sono mancati mezzi da lavoro, bus e proposte per la mobilità urbana, come il New York taxi, che i visitatori del Museo di Arese potranno ammirare il 24 e il 25 agosto.Da concorso. Tra i più curiosi prototipi del Biscione, questa concept viene ideata nel 1976 da Giorgetto Giugiaro per partecipare a un concorso promosso dal Museum of Modern Art ...

Formula 1 – Raikkonen - i problemi con l’alcol e la vita privata : “se l’Alfa Romeo si intromette io lascio. A mio figlio racconterò…” : Kimi Raikkonen ha rilasciato un’importante intervista a Vezess nella quale parla di alcuni argomenti riguardanti la sua vita privata, sempre tenuta ben nascosta da media e curiosi Kimi Raikkonen, detto ‘Iceman’, ha un soprannome che lo descrive perfettamente. Il pilota finlandese è poco incline a gossip e argomenti frivoli, preferendo godere della sua privacy insieme alla famiglia. La sua vita privata in effetti non è mai ...