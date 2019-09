Alexander Kokorin e Pavel Mamaev scarcerati

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) È arrivato il lieto fine per, come riporta Gianluca Di Marzio, i due calciatori russi sono statidopo che erano stati arrestati ad ottobre dello scorso anno. Ubriachi di prima mattina, avevano aggredito due persone in un bar di Mosca ed erano stati condannati rispettivamente a 19 e 18 mesi, ma ora grazie alla decisione di un tribunale distrettuale e alla buona condotta in carcere, non dovranno scontare la pena per intero e oggi sono usciti di prigione. L'articoloilNapolista.

