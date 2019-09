Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza

Gli scienziati della prima fotografia di un buco nero hanno vinto 3 milioni di dollari : La prima foto di un buco nero (Eht) Li chiamano gli Oscar della scienza, ma il nome ufficiale è Breakthrough Prize, che quest’anno ha assegnato in totale 21,6 milioni di dollari ai migliori scienziati del mondo, spaziando tra fisici, matematici, biologi e chimici. Tra i vincitori c’è anche la Event Horizon Telescope (Eht), la collaborazione internazionale che ha prodotto la prima immagine di un buco nero lo scorso aprile, che si è ...

Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di HONOR 20S : Nonostante i problemi con il governo USA, HONOR ha continuato a lanciare nuovi smartphone e uno dei modelli che presto saranno annunciati è HONOR 20S L'articolo Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di HONOR 20S proviene da TuttoAndroid.

Alla Fortezza di Civitella del Tronto inaugurata la mostra fotografica I luoghi dell’abbandono : Civitella del Tronto. È stata inaugurata lo scorso pomeriggio Alla Fortezza spagnola di Civitella del Tronto la mostra fotografica di

Le più belle foreste d’Italia : PEFC premia i vincitori del concorso fotografico 2019 : Raccontare le foreste, la loro bellezza, i loro abitanti e la loro capacità di influenzare la nostra vita quotidiana: questo il tema al centro di “Scatta il Bosco PEFC”, il concorso fotografico organizzato dal PEFC Italia, organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti. La competizione, che si è svolta tra il 22 aprile e il 5 giugno 2019, ha visto la partecipazione di oltre 300 tra ...

Lodi. Festival della fotografia Etica dal 5 al 27 ottobre : Il Festival della Fotografia Etica di Lodi festeggia quest’anno la sua decima edizione, sancendo un percorso che lo ha portato

Pinocchio - ecco la prima fotografia del burattino di Collodi secondo Matteo Garrone : Uno sguardo tra un automa fantasy e un replicante solcato da lacrime nere. Il mezzo busto frontale di Federico Ielapi, alias Pinocchio nel nuovo film di Matteo Garrone, incanta gli occhi e trasmette un certo senso di inquietudine. Quell’ambiguità quasi surreale che è la cifra caratteristica di tutti i protagonisti del cinema di Garrone. Quindi niente di nuovo, ma tutto di nuovo. Perché la creazione a livello di trucco del Pinocchio/Ielapi è di ...

Tour de France – Flash dei fotografi? No - è l’autovelox! Che guaio per le ammiraglie della Grande Boucle [VIDEO] : Si mette male per le ammiraglie del Tour de France: l’autovelox di Parigi senza pietà per le vetture della Grande Boucle E’ terminato domenica il Tour de France 2019, che ha incoronato Egan Bernal vincitore. Durante le tre settimane di gara non sono mancati i colpi di scena e le sorprese, ma ad attirare l’attenzione nell’ultima gara è stato un particolare… Flash, che ha immortalato tutte le ammiraglie della ...

"I maestri della luce" - finalmente in italiano il più bel libro sulla fotografia del cinema : “A volte vado in Europa in vacanza e quando sono lì di solito mi prendo qualche giorno per andare alla Technicolor di Roma e guardare come lavorano. Sapessi quello che imparo lì, cose da non credere!”: a parlare è Vilmos Zsigmond, uno dei più grandi direttori della fotografia di tutti tempi (anzi: autori della fotografia cinematografica, che è la dizione che i professionisti ritengono più ...

Sony A7R IV - la mirrorless full frame nuovo punto di riferimento degli amanti della fotografia : (Foto: Sony) L’attesissima fotocamera Sony A7R IV è ufficiale: ha il primo sensore d’immagine a pieno formato retroilluminato da ben 61 megapixel, alzando ancora di più il livello rispetto alla già apprezzata generazione precedente. Il sistema Alpha accoglie la più elevata risoluzione e gamma dinamica, mantenendo dimensioni sempre compatte così come il peso e avvalendosi di numerose soluzioni a tutto vantaggio della qualità, della velocità di ...

Samsung Galaxy S11 porterà a una vera svolta per il comparto fotografico della gamma : Samsung Galaxy Note 10 porterà qualche miglioramento nel campo fotografico, ma la vera svolta dovrebbe arrivare con Samsung Galaxy S11: ecco le ultime indiscrezioni dalla Cina. L'articolo Samsung Galaxy S11 porterà a una vera svolta per il comparto fotografico della gamma proviene da TuttoAndroid.

Rimprovero per Letizia Ortiz da parte del Re Felipe di Spagna. Gelo di fronte ai fotografi - : Carlo Lanna Proverbiale gaffe per la Regina Letizia Ortiz che pubblicamente viene ripresa dal Re Felipe, ma la sovrana non si scopone Non è passata inosservata la gaffe di Letizia Ortiz avvenuta oggi, 12 Luglio, durante un ricevimento ufficiale della residenza reale di Madrid. La moglie del Re Felipe di Spagna è stata protagonista di un errore troppo sconviene che è andato contro il buon costume di corte. Il video di quanto accaduto ...

OnePlus 7 Pro e Bullets Wireless 2 sono i premi del nuovo concorso fotografico OnePlus : OnePlus lancia il concorso fotografico #OnePlusGoExplore e mette in palio un paio di cuffie Bullets Wireless 2 alla settimana e un OnePlus 7 Pro come premio finale: ecco come partecipare. L'articolo OnePlus 7 Pro e Bullets Wireless 2 sono i premi del nuovo concorso fotografico OnePlus proviene da TuttoAndroid.

Bologna - la mostra fotografica di Roberto Di Caro : gli scatti del giornalista dalla guerra in Afghanistan ad Haiti : Cinquanta scatti, cento nel catalogo, che raccontano la guerra in Afghanistan del 2001, la guerra in Iraq del 2003, la “rivoluzione arancione” in Ucraina del 2004, l’Iran degli ayatollah, il terremoto ad Haiti del 2010. È la mostra “Roberto Di Caro: Taccuino per immagini”, che verrà inaugurata il 12 luglio alle ore 18 nella sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in via Aldo Moro 50 a Bologna. La mostra, a cura ...