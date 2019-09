Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Venerdì 6 settembre, presso la sede operativa del, l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, ha avuto luogo la giornata clou dell’iniziativa WildArt2019, durante la quale la, organizzazione multiche s’impegna a identificare e promuovere ilin Europa, ha consegnato alil certificato “Platinum”. Spiega il Direttore Luciano Di Martino: “L’attribuzionemassima categoria “Platinum”, con il raggiungimento di tutti i criteri previsti dal sistema di certificazione dell’, è stata ottenuta dall’Ente sia attraverso gli sforzi che ha messo in campo negli ultimi anni per la tutela e gestionefauna selvatica nelle aree ad elevata naturalità, che con il sostegno e la partecipazione a studi scientifici all’interno dell’area protetta sui cambiamenti climatici ...

pescaranews : Abruzzo, il Parco Nazionale della Majella premiato dalla European Wilderness Society - ClaudiaZol2 : RT @Ninfearosa: INVESTITA UN'ORSA A RIONERO SANNITICO | Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - ttffiocca : RT @YourAbruzzo: Le more sono molto diffuse in #Abruzzo e in alcune zone raggiungono la maturazione proprio in questi giorni. ?? Oggi la nos… -