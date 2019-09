“Aborto contro il cambiamento climatico” | bufera su candidato alle presidenziali USA

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Bernie Sanders,USA 2020 si è detto favorevole ad affrontare l’emergenza delclimatico con una politica dillo delle nascite. “Le donne hanno diritto alllo del proprio corpo e decidere sulla riproduzione. L’aumento della popolazione può aggravare la situazione ambientale? Penso di sì, toccadonne decidere, soprattutto in quei Paesi dove ci sono condizioni diffuse di povertà. Negare il diritto all’aborto è ingiusto,” ha spiegato Sanders durante un dibattito con il pubblico alla CNN. Sanders è stato contestato dai Repubblicani che lo hanno accusato di “promuovere l’aborto” come strumento in difesa del pianeta. L'articolo “Abortoilclimatico”,suUSA Meteo Web.

