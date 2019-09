A rischio la fase 2 del Qe di Draghi Francia alleata coi falchi del board

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 6 settembre 2019) A sorpresa anche Parigi si schiera coi "" europei (Germania, Olanda e Austria) contro la necessità di far partire immediatamente un nuovo programma di quantitative easing da parte della Bance centrale europea. L'ultima raffica di stimoli monetari di Mariopotrebbe così ridursi a una limatura del tasso (già negativo dello 0,4%) sui depositi e ad una nuova serie di finanziamenti a lungo termine a tassi nulli o negativi per le banche del vecchio continente. Fare "tutto ciò che è necessario" per tornare a veder crescere l'economia (e l'inflazione) di Eurolandia potrebbe essere difficile anche per Christine Lagarde: le opzioni a disposizione ormai scarseggiano Segui su affaritaliani.it

