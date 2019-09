90 calciatori in 90 giorni | il gioco del mercato del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un, lungo tutta l’estate, sul calciodel. Un po’ come le figurine, “ce l’ho, ce l’ho, manca”: per tre mesi ho raccolto su twitter i nomi dei giocatori via via accostati agli azzurri da stampa, televisioni, radio, media digitali. #90nomi, uno al giorno, iniziando all’indomani dell’ultima giornata del campionato scorso (25 maggio) e finendo la sera della chiusura della sessione estiva (2 settembre). Risultato? Una lista lunghissima didi ogni ruolo, età, costo. Alcuni probabili, altri fantasiosi, altri ancora del tutto improponibili. Scopo? Divertirsi un po’, sorridendo di alcuni eccessi, senza prendersi troppo sul serio. Di tutti i nomi che sono stati accostati al, in questi tre mesi estivi, alla fine il d.s. Giuntoli ne ha presi cinque (in ordine cronologico: Di Lorenzo, Manolas, Elmas, Lozano, Llorente). 5 su 90. Fate voi la percentuale. E ...

