5 serie tv horror dal mondo da guardare in streaming

The Terror - inizia la seconda stagione della serie tv horror - : Niccolò Sandroni La seconda stagione di The Terror è in arrivo su Amazon Prime Video, La serie tv prodotta da Ridley Scott si conferma inquietante e originale The Terror è una serie tv antologica prodotta da Ridley Scott, che ha avuto la sua prima stagione un anno fa, con protagonista Jared Harris. Nel primo capitolo di questa serie tv abbiamo visto come il genere horror sia stato trattato in modo più sofisticato rispetto ad altri ...

10 serie TV horror che fanno davvero paura : Siamo in piena estate e cosa c'è di meglio che passare le serate "tra mosche e zanzare" insieme alle migliori serie tv horror? Chi è cresciuto aspettando le serate estive in compagnia dei film horror, adesso sa bene cosa significa prendere in mano il telecomando e lanciarsi in una maratona tra sangue, mostri da combattere, zombie e fantasmi, ma se proprio non sapete da dove iniziare, ci siamo noi pronti a correre in vostro soccorso ...

American Horror Story 1984 è solo un fake? Una serie di x insospettiscono i fan : Il silenzio e poi? Una serie di video che tutti hanno accolto come una presentazione ufficiale del cast di American Horror Story 1984, ma se così non fosse? In molti hanno notato che i protagonisti del nuovo capitolo della serie antologica FX hanno sfilato davanti ad una telecamera mostrandosi e voltandosi come una sorta di sfilata. Fin qui tutto normale o, almeno, in linea con quello a cui Ryan Murphy ci ha abituati anche in passato ma questa ...

Un superdotato Matthew Morrison in American Horror Story 1984 spazza via l’hype dei fan e presenta il cast della serie (video) : Non sappiamo se ridere o se piangere. I fan dell'Horror splatter anni '80 attendevano con ansia l'arrivo di American Horror Story 1984 sperando di vedere alcune scene cult riproposte tra adrenalina e sangue e, invece, si ritrovano un superdotato Matthew Morrison che spazza via l'hype e ci lascia nell'amarezza più totale. Ryan Murphy ha presentato al mondo il "segreto" cast del nuovo capitolo della sua serie antologica e la prima reazione è ...

Marilyn Manson e Stephen King insieme nella serie tv horror The Stand - : Niccolò Sandroni Marilyn Manson sarebbe nel cast di The Stand, miniserie tv tratta da “L’ombra dello scorpione" di Stephen King. Oltre al recitare ha realizzato anche una cover dei Doors per la colonna sonora Una coppia insolita ma non troppo: Marilyn Manson e Stephen King, il primo in qualità di attore, il secondo quale artefice della storia che verrà raccontata nella serie tv The Stand. The Stand è uno dei romanzi più famosi di ...