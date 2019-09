35enne con problemi psichici scomparso a Barcellona e ritrovato nei boschi di Genova | ha

Ancona - 35enne muore dopo parto - feto era senza vita : “Embolia polmonare amniotica”. La procura indaga per omicidio colposo : È deceduta in sala parto, mentre i medici le stavano facendo partorire un feto che era già morto. E ora la procura di Ancona indaga per omicidio colposo. I magistrati sono chiamati a far luce su quanto accaduto al’ospedale pediatrico ‘G. Salesi’, nel capoluogo marchigiano, dove una donna tunisina di 35 anni, residente a Loreto, ha perso la vita nel reparto di clinica ostetricia e ginecologia. I medici le avevano indotto il ...

Sparatoria a Grosseto : 35enne ucciso con un colpo al torace - 18enne grave : Agguato nella notte nelle campagne di Gavorrano, in provincia di Grosseto. ucciso con un colpo di pistola al torace un 35enne, ferito in 18enne trasportato in elisoccorso in ospedale a Pisa. Si tratterebbe di un regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio di droga. Le indagini sono in corso.Continua a leggere

Napoli - rinviato l'interrogatorio del 35enne che ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone : L'uomo, che ha poi tentato il suicidio, è caduto in piedi ed è stato operato: ha trascorso la notte in ospedale, è piantonato dai carabinieri

Napoli - 35enne uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone. Poi tenta suicidio : Ha lanciato la figlia di poco più di un anno dal balcone e poi si è buttato giù anche lui. La piccola è morto, l’uomo è ricoverato in gravi condizioni. È successo a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un 35enne, appena prima di un tentativo di suicidio, ha causato la morte della figlia. La famiglia abitava in un appartamento al secondo piano di in un palazzo in via Cozzolino ed è proprio dal balcone dell’abitazione ...