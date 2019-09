Zingaretti | un Governo di svolta anche generazionale

**Governo : Zingaretti - ‘può durare e fare bene - ma stop liti’** : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “E’ stata dura ma è stato importante andare avanti per salvare queto Paese, riaccendere i motori dell’Economia, ridare dignità all’Italia”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg1. Quanto alle critiche di Matteo Salvini che parla di poltrone, il segretario Pd ribatte: “Salvini vive di accuse e polemiche e questo ha fatto tanti danni all’Italia”. “Il vecchio ...

Zingaretti benedice il governo Conte bis : "Abbiamo fermato Salvini" : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, benedice la nascita del governo Conte bis. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina all’esecutivo gialloverde, i dem hanno sin da subito teso una mano (seppur con qualche distinguo iniziale) al Movimento 5 Stelle. Ieri sera è arrivato l’ok degli attivisti pentastellati tramite la piattaforma Rousseau, oggi - ultimato il programma - Giuseppe Conte è salito al Colle per sciogliere la ...

Governo : Zingaretti - ‘chiudiamo stagione d’odio’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – ‘Ha prevalso l’idea di salvare questo nostro Paese da una deriva pericolosa, populista, fondata sull’odio, sul pericolo dell’aumento dell’Iva e delle tasse, e su quello che i conti pubblici esplodessero. Abbiamo in maniera unitaria cercato un’altra strada. Questo è un Governo che si fonda sulla capacità del confronto e soprattutto per chiudere la stagione dell’odio, ...

Governo : Zingaretti - ‘Pd unito - da tutti giusto contributo’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Sulla durata del Governo fino a fine legislatura ‘penso che il Pd sarà unito”. Lo ha detto a Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. “Una delle grandi novità di questi trenta giorni di agosto è che il Partito Democratico ha fatto delle scelte incredibilmente nuove, ma le ha fatte insieme, uniti e convinti. Ha votato negli organismi dirigenti all’unanimità ed ...

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

Governo : in squadra Pd 6 ministri vicini a Zingaretti - 3 della minoranza : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Un clima di generale soddisfazione tra i dem per la squadra di Governo. Certo ci si è arrivati non senza ‘sacrifici’. C’è stato il passo indietro di Andrea Orlando che era in pole alla Farnesina, ministero affidato invece a Luigi Di Maio. E poi la rinuncia di Dario Franceschini alla carica di vicepremier per sbloccare la trattativa di cui è stato uno dei protagonisti. Un impegno per il ...

Zingaretti : "E' un governo di svolta" : 17.02 "Bene questa svolta,ora è tempo di cambiare l'Italia. Il governo nasce nel Parlamento come quello precedente. Abbiamo fermato Salvini e il solo annuncio di questa fase sta facendo tornare l'Italia protagonista in Europa". Così il segretario del Pd Zingaretti. "Il governo è di forte cambiamento, anche generazionale", aggiunge. "Dobbiamo rilanciare l'economia italiana in un periodo che rischia di essere difficile per la crescita in Europa. ...

Governo : Marcucci - ‘grazie a Renzi - Franceschini e Zingaretti’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Buon lavoro al Presidente del Consiglio, a tutta la squadra del Governo ed un particolare in bocca al lupo alla mia collega senatrice Teresa Bellanova, nuova ministra delle politiche agricole. Un profondo e sentito ringraziamento a Matteo Renzi che ha aperto la strada a questo vero cambiamento della politica italiana, a Dario Franceschini, a tutti i dirigenti del Pd, a partire dal segretario ...

Andrea Orlando rifiuta la poltrona offerta da Nicola Zingaretti : "Non farò parte del governo" : Non farà parte dell'esecutivo giallo-rosso Andrea Orlando. "Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del capo dello Stato", annuncia il vicesegretario Pd sul suo profilo Faceb

Governo : Orlando - ‘ringrazio Zingaretti ma non farò parte di esecutivo’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo Governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del Capo dello Stato”. Lo scrive Andrea Orlando su Fb. “Ringraziandolo per la proposta ho declinato per due ragioni. La prima è che, come ripeto da settimane, la nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una ...

Diretta Governo Conte 2 - al via Rousseau-day : cenni d'intesa Di Maio-Zingaretti : A partire da oggi il nostro Paese entrerà nel vivo della formazione del nuovo Governo: il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte entro domani dovrebbe avere pronto la squadra di Ministri che comporrà il nascente Esecutivo. A partire dalle ore 18.00 è previsto l'esito del voto al quale saranno chiamati gli iscritti al Movimento 5 Stelle: la piattaforma Rousseau, che acquisirà in tempo reale le preferenze del gruppo politico, darà il ...