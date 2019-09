Yahoo Mail down | email non funziona Problema risolto quasi ovunque | la situazione

Yahoo Mail DOWN - CLIENT EMAIL NON FUNZIONA/ Server ko : "Stiamo risolvendo i problemi" : YAHOO MAIL DOWN: oggi CLIENT MAIL non FUNZIONA. Server ko, impossibile accedere alla posta elettronica: ma la situazione sta pian piano migliorando.

Yahoo Mail fuori servizio : down oggi 5 settembre : Impossibile accedere a Yahoo mail nella giornata del 5 settembre. Non si sa bene ancora per quale ragione, ma il sistema è down dappertutto

Yahoo Mail down : oggi non funziona/ Server ko : impossibile accedere alla posta : Yahoo Mail down: oggi non funziona in tutto il mondo. Server ko, impossibile accedere alla posta elettronica: eMail fuori uso per milioni di utenti.

Yahoo Mail e altri servizi di Yahoo stanno avendo problemi da diverse ore - in tutto il mondo : Yahoo Mail e altri servizi di Yahoo stanno avendo problemi da diverse ore, in tutto il mondo. Yahoo ha confermato i problemi circa sei ore fa, dicendo di essere al lavoro per sistemare e ripristinare la piena funzionalità di tutti