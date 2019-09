Xylella | l’Italia condannata dalla Corte di Giustizia europea | “Non ha attuato le misure

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’Italia non ha contrastato la diffusione della. È quanto ha stabilito ladidell’Unionenella sentenza relativa alla causa che vede da una parte la Commissione Ue e dall’altra appunto l’Italia. Secondo la, il nostro Paese è venuto meno all’attuazione dellevolte ad impedire l’avanzare del batterio, all’epoca diffuso solo in provincia di Lecce, che può provocare la morte di molte specie di piante, tra cui gli ulivi. In secondo luogo, “non ha garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della” con “ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno”. Si tratta di una condanna per primo inadempimento, che prevede solo il pagamento delle spese processuali. La, ricorda la, è stata osservata per la prima volta in Europa ...

