Xylella | Italia condannata da Corte di Giustizia UE

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'è stataoggi dalladiUE per non essere intervenuta tempestivamente per limitare la diffusione dellafastidiosa, il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia.LadiUE, accogliendo il ricorso presentato dalla Commissione Europea, ha stabilito che l'non ha applicato le misure obbligatorie in arrivo dall'UE, tardando quindi nelle ispezioni e l'abbattimento degli ulivi infetti e a rischio infezione, col risultato che lafastidiosa si è diffusa rapidamente in tutta la parte meridionale della Puglia, come potete vedere qui sotto nella mappa aggiornata al 23 agosto scorso.Questa prima condanna per l'chiude la prima fase di procedura di infrazione avviata nel 2015 e si traduce nel solo pagamento delle spese processuali. La(è) ...

riotta : Xylella, la Corte di giustizia Ue condanna l'Italia: 'Non ha fatto quanto doveva: ritardi e mancanze nella lotta al… - fattoquotidiano : Xylella, l’Italia condannata dalla Corte di Giustizia europea: “Non ha attuato le misure per impedire la diffusione… - ilpost : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della “Xylella fa… -