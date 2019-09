Xylella | danni per 1 | 2 miliardi “con effetti disastrosi sul piano ambientale | economico

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Gli errori, le incertezze e gli scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio hanno provocatoper 1,2di euro consuled occupazionale“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla condanna della Corte di Giustizia Ue, che ha accolto il ricorso della Commissione Ue contro ritardi e mancanze nelle ispezioni e nell’abbattimento delle piante infette da parte delle autorità nazionali. “Sotto accusa però ci sono anche le responsabilità comunitarie a partire – sottolinea la Coldiretti – dal sistema di controllo dell’Unione Europea con frontiere colabrodo che hanno lasciato passare materiale vegetale infetto poiché il batterio che sta distruggendo gli ulivi pugliesi è stato introdotto nel Salento dal Costa Rica attraverso le rotte commerciali di Rotterdam. Dall’autunno 2013, data in cui è ...

