Wanda resta a Tiki Taka Mediaset ha confermato la presenza della moglie di Icardi

Wanda Nara resta a Tiki Taka. Mediaset : "Cast confermato - nessuna modifica" : “Il cast è confermato, non ci sarà alcuna modifica”. Mediaset chiude il caso Wanda Nara e annuncia la presenza a Tiki Taka della showgirl, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, anche al rientro dopo la pausa per la Nazionale.“C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda da parte dell’azienda”, puntualizzano i vertici, che provano a mettere un punto alla vicenda esplosa nei giorni scorsi in seguito alle dichiarazioni di Pierluigi Pardo ...

Inter - Marotta tuona : “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare” : “Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “nessuno in società ha chiesto a Icardi di restare!” : Beppe Marotta smentisce seccamente le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato della volontà dell’Inter di trattenere Icardi: il dirigente nerazzurro conferma la linea della cessione Negli studi di Tiki Taka, ieri sera, Wanda Nara ha praticamente tolto Icardi dal mercato: prima di Inter-Lecce Beppe Marotta lo ha rimesso in vendita. Situazione complicata in casa Inter per la cessione dell’argentino che non sembra ...

Wanda Nara : “Icardi resta all’Inter” : (AdnKronos) – “Per me Icardi resta all’Inter”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si esprime così sul futuro dell’attaccante dell’Inter, da tempo ai margini del progetto nerazzurro e accostato alla Juventus nel mercato che si chiude il 2 settembre.“Mauro è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi club”, dice Wanda Nara a ‘Tiki Taka’, su Italia 1. ...

Wanda Nara spegne i sogni del Napoli : “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…” : Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus “Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del ...

Sky : nuovo tweet di Wanda che conferma la volontà di Icardi di restare all’Inter : Sky riporta del nuovo tweet di Wanda che ritrae mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter con la scritta “un nuovo anno insieme” Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@WandaIcardi27) August 23, 2019 Un messaggio che in una situazione molto incerta come quella sul futuro di Icardi fa pensare che Mauro abbia deciso di rimanere all’Inter anche se non gioca. Un anno da separati in casa dunque si prospetta ...

Gazzetta : Icardi resta in silenzio mentre Wanda continua a fare la protagonista : De Laurentiis ha dato tempo fino a giovedì a Icardi per decidere se accettare l’offerta del Napoli, ma l’argentino sembra ancora poco convinto e non mostra segnali perché resta in attesa di una mossa della Juve che non arriva, come scrive la Gazzetta dello Sport. Stando così le cose, con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito. Ma sinora dalla Continassa non sono ...

Wanda Nara resta a Tiki Taka : con Pardo confermati anche Vieri e Cassano : In vista dell’inizio della Serie A 2019/20, Mediaset mette a segno tre colpi per la squadra di “Tiki Taka”, il programma cult di approfondimento sportivo giunto alla 7ª stagione. Il primo è un rinnovo e si tratta di Wanda Nara: la vulcanica showgirl e moglie e procuratrice di Mauro Icardi affiancherà il padrone di casa […] L'articolo Wanda Nara resta a Tiki Taka: con Pardo confermati anche Vieri e Cassano è stato realizzato da Calcio e ...

Icardi - si raffredda la pista Napoli. Wanda e i figli restano a Milano - lui non vuole allontanarsi : Il nodo è la famiglia Il nodo, alla fine, è la famiglia. Mauro Icardi non è pazzo. Ci sono motivi seri, validi, che lo tengono legato a quella che è diventata la sua città. La famiglia Icardi resta a Milano. I cinque figli sono stati nuovamente iscritti a scuola a Milano, “giocano a calcio in scuole della zona e non vogliono allontanarsi”. E per fine agosto – informa il Corriere dello sport – la famiglia Icardi si trasferirà nella ...

Biasin : «Tanti dialoghi tra Wanda e Giuntoli per Icardi. Ma lui vuole restare all’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...