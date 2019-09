Vuelta a España 2019 in tv oggi 5 settembre | dodicesima tappa Circuito de

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Circuito de Navarra-Bilbao : percorso - favoriti e altimetria. Strappo finale al 12% - arrivo da Valverde : Classica tappa basca in programma oggi nella seconda settimana della 74esima edizione della Vuelta a España. La Circuito de Navarra-Bilbao, di 171 km, ha un finale che si prospetta incandescente, con tre brevi salite nell’arco di neanche 40 km. Potrebbe essere un’altra occasione per la fuga, ma, allo stesso tempo, è ipotizzabile, invece, che sia teatro di una lotta tra gli uomini di classifica. Il tracciato strizza sicuramente ...

Vuelta a España 2019 - la corsa delle fughe : già quattro tentativi andati in porto. Da domani si torna a salire : Siamo al giro di boa della settantaquattresima edizione della Vuelta a España, che in queste prime undici tappe ha regalato continui scossoni in classifica, tantissimi cambi della maglia roja, e ben quattro tentativi di fuga che alla fine hanno premiato gli attaccanti del giorno; regalando soddisfazioni soprattutto alle formazioni invitate alla corsa a tappe della penisola iberica grazie ai cosiddetti “pass”. fughe che hanno ...

Vuelta a España 2019 : pagelle undicesima tappa. Iturria fa il colpo - Fabbro piazzato - Izagirre e Aranburu sbagliano i tempi : Mikel Iturria ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta a España 2019. Lo spagnolo della Euskadi-Murias si è imposto con un attacco nel finale, battendo i compagni di fuga. Il gruppo maglia rossa ha invece tagliato il traguardo con oltre 18’ di ritardo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2019. Mikel Iturria 10: grande colpo del 27enne spagnolo, che coglie il primo ...

Vuelta Espana - giorno di gloria per Mikel Iturria nell'undicesima tappa : Sono stati gli eroi per un giorno delle fughe da lontano a prendersi tutto il palcoscenico nell'undicesima tappa della Vuelta Espana. All'indomani della cronometro di Pau e alla vigilia di una sequenza di tappe molto importanti, gli uomini di alta classifica si sono concessi una giornata d’attesa, come era nelle previsioni. Nelle fasi iniziali è andata via una fuga di 14 corridori da cui è poi evaso Mikel Iturria, 27enne della Euskadi Murias, ...

Vuelta a España 2019 - Mikel Iturria : “È un sogno che diventa realtà. Ho cercato di dare il massimo senza pensare al mio vantaggio” : Ventisette anni e prima vittoria in carriera conquistata proprio alla Vuelta a España 2019, la corsa di casa. Mikel Iturria è il vincitore dell’undicesima tappa della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica con partenza da Saint Palais e arrivo a Urdax-Dantxarinea. Dopo ben venticinque chilometri passati in solitaria, e una lotta infinita contro la rimonta degli altri attaccanti del giorno, il corridore dell’Euskadi ...

Vuelta Espana - Movistar : ‘Abbiamo dato un ordine a Soler - non ha giustificazioni’ : Nella spettacolare e convulsa tappa della Vuelta Espana che domenica scorsa ha portato i corridori a Cortals d’Encamp ha fatto scalpore l’atteggiamento di Marc Soler. Lo spagnolo della Movistar era al comando della corsa grazie ad una fuga partita da lontano, quando l’ammiraglia gli ha ordinato di rallentare per attendere il suo capitano Nairo Quintana che aveva attaccato dal gruppo degli uomini di classifica. Soler ha platealmente protestato ...

Vuelta a Espana 2019 - la tappa di domani Circuito de Navarra-Bilbao : altimetria - programma - orari e tv : domani (giovedì 5 settembre) andrà in scena la dodicesima tappa della Vuelta a España 2019, Circuito de Navarra-Bilbao di 171,4 km. Quella di oggi potrebbe essere l’occasione giusta per gli uomini di classifica, in particolare per chi ha accumulato un discreto ritardo nella prima parte della corsa, di recuperare terreno. Il Percorso Nella prima parte della gara potrebbe andare via una fuga, non ci sono grandissime asperità, l’unica ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (4 settembre) : undicesima tappa Saint Palais-Urdax-Dantxarinea. Orario d'inizio e su che canale vederla : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA Vuelta DALLE 12.20 Mercoledì 4 settembre, undicesima tappa della Vuelta a España 2019: 180 chilometri da Saint Palais a Urdax-Dantxarinea. Una frazione adatta per un attacco da lontano, e che quindi potrebbe favorire una fuga. Presenta un percorso mosso, ma senza grandi pendenze.

Vuelta a Espana 2019 - la tappa di oggi Saint Palais-Urdax-Dantxarinea : percorso - favoriti e altimetria. Possibilità per gli sprinter? : Si torna a disputare una frazione in linea alla Vuelta di Spagna: dopo il giorno di riposo e dopo la cronometro di Pau, in programma l'undicesima tappa, da Saint Palais ad Urdax-Dantxarinea, di 180 chilometri. Tre GPM da percorrere, nulla però di trascendentale: giornata che vivrà nel dubbio della sfida tra la fuga e il gruppo in chiave volata.

Vuelta a España 2019 : il naufragio di Nairo Quintana. Cronometro disastrosa e ruolo di primo capitano perso in casa Movistar : Un’autentica rivoluzione per la Vuelta a España 2019: dopo una prima settimana nella quale l’equilibrio ha regnato sovrano, subito dopo il giorno di riposo, nella decima tappa, si è aperto il gap in chiave classifica generale tra i vari rivali. A fare il vuoto è stato, come previsto, primoz Roglic che ha guadagnato un gap davvero interessante su tutti gli scalatori in vista delle prossime frazioni che porteranno fino alla chiusura ...

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic favorito numero 1 - ma non ha ancora vinto. Tante montagne da scalare - ecco dove potrà essere attaccato : La splendida cronometro individuale dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha ridisegnato in maniera piuttosto chiara la classifica generale. Ora il vincitore odierno guida con 1’52” sul campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), 2’11” sul colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), 3’00” sull’altro colombiano Nairo Quintana (Movistar) e 3’05” sul connazionale Tadej Pogacar (UAE ...