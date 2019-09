Vuelta a España 2019 | Conti | Mosca | Marcato e Boaro all’attacco Un sussulto d’orgoglio

Vuelta a España 2019 : Jumbo-Visma formidabile - Primoz Roglic in assoluto controllo. Difficile attaccarlo - servirà un’invenzione : Anche oggi nessun attacco alla Maglia Rossa. Un solo tentativo di Miguel Angel Lopez, fermato praticamente sul nascere. Da lì in poi una lunga cavalcata verso il traguardo di Bilbao nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2019, vinta da Philippe Gilbert. Anche questa giornata è andata in archivio con la fuga a prevalere su un gruppo nel quale ha comandato la noia. Purtroppo, dopo una prima settimana davvero spettacolare, da quando nella ...

Vuelta a España 2019 - Philippe Gilbert : “È una bellissima sensazione. Non voglio più pensare alla mancata partecipazione al Tour” : Philippe Gilbert, l’uomo perfetto per la tappa perfetta. Bilbao premia il “Re del Belgio”, che conquista la dodicesima tappa della Vuelta a España 2019 con un attacco dei tempi migliori sulla salita conclusiva, l’Alto de Arraiz; ascesa che conduceva al cuore pulsante della regione autonoma dei Paesi Baschi. Settantaseiesima vittoria in carriera per il Campione del Mondo di Valkenburg 2012, che a fine stagione lascerà la ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la dodicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Primoz Roglic mantiene la maglia rossa al termine della dodicesima tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore della Jumbo-Visma ha difeso il simbolo del primato nell’insidioso finale odierno, restando così al comando della classifica generale e anche di quella a punti. Non cambiano i leader delle altre classifiche, con Angel Madrazo in maglia a pois e Miguel Angel Lopez in maglia bianca. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo la ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega : altimetria - programma - orari e tv : Tredicesima tappa per la Vuelta a España 2019: si torna a salire per una giornata che può risultare fondamentale in chiave classifica. Un tappone di montagna di 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Una frazione con ben sette GPM, tra cui il durissimo arrivo in salita, su cui assisteremo ad uno scontro diretto tra i favoriti. Andiamo a scoprire altimetria, programma, orari e tv. altimetria La Vuelta a España 2019 è su ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Navarra-Bilbao in DIRETTA : tre strappi pazzeschi nel finale - Valverde può ribaltare tutto : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE Presentazione della tappa – La classifica generale – I possibili scenari tattici Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 2019 dal Circuito de Navarra a Bilbao. 171,4 chilometri per una frazione dall’impatto scenografico strabiliante, specialmente nella sua ultima parte. Ma sono quattro i gran premi della montagna in ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Circuito de Navarra-Bilbao : percorso - favoriti e altimetria. Strappo finale al 12% - arrivo da Valverde : Classica tappa basca in programma oggi nella seconda settimana della 74esima edizione della Vuelta a España. La Circuito de Navarra-Bilbao, di 171 km, ha un finale che si prospetta incandescente, con tre brevi salite nell’arco di neanche 40 km. Potrebbe essere un’altra occasione per la fuga, ma, allo stesso tempo, è ipotizzabile, invece, che sia teatro di una lotta tra gli uomini di classifica. Il tracciato strizza sicuramente ...