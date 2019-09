Volley | l’Italia sconfigge la Finlandia in amichevole Seconda vittoria | ora gli Europei

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone delle semifinali. Calendario - orari - programma e tv. C’è l’Italia! : Si è delineato il tabellone delle semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile. L’Italia, dopo aver sconfitto la Russia al termine di una battaglia campale, si è guadagnata il diritto di affrontare la Serbia nella rivincita degli ultimi Mondiali: Paola Egonu e compagne partiranno sfavorite ma hanno tutte le carte in regola per battere le slave detentrici del trofeo. La nostra Nazionale andrà a caccia dell’atto conclusivo da ...

Mondiali Volley 2019 – L’Italia conquista l’accesso alle semifinali - le sensazioni delle azzurre nel post match : Il commissario tecnico Mazzanti e le sue giocatrici hanno espresso il proprio punto di vista sulla vittoria ottenuta contro la Russia Le azzurre di Davide Mazzanti sono in semifinale del Campionato Europeo 2019 e sabato affronteranno ad Ankara la Serbia (ore 16 da confermare), nell’affascinante riedizione della finale Mondiale 2018. Per raggiungere questo importante e prestigioso traguardo L’Italia ha dovuto superare all’Atlas Arena di ...

Europei Volley femminile - l’Italia batte la Russia 3-1 ai quarti e vola in semifinale contro la Serbia. E torna l’incubo dei mondiali 2018 : Non è bastata la temibile Russia a frenare l’avanzata delle “ragazze terribili” di Davide Mazzanti in questi Europei di volley femminile 2019. Le azzurre hanno travolto le avversarie per 3-1, aggiudicandosi quindi un posto nella Final Four di Ankara. Ad attenderle ci sarà la Serbia, uscita vincitrice dalla sfida contro la Bulgaria. Quasi un déjà-vu per le giocatrici italiane, che si sono viste strappare via il titolo mondiale ...

Europei di Volley : l’Italia da sogno vola in semifinale rimontando la Russia : L'Italvolley femminile gioca una gara gagliarda contro una mai doma Russia, fermata sul 3-1. Una vera e propria battaglia colpo su colpo con le russe in avanti nel primo set ma poi rimontate in modo perfetto da un'Italia ce non perde più un gioco. Adesso la semifinale contro la Serbia, campione del Mondo e d'Europa, nella rivincita di un anno fa.Continua a leggere

Volley - l’Italia sconfigge la Finlandia in amichevole : azzurri verso gli Europei - in campo il sestetto tipo : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 3-1 (25-13; 25-13; 20-25; 25-13) in un’amichevole di preparazione agli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre. A Cavalese (in provincia di Trento) il CT Davide Mazzanti si è affidato al sestetto tipo con Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Osmany Juantorena e Oleg Antonov di banda, Davide Candellaro e Matteo Piano al centro, Massimo ...

Europei Volley 2019 – L’Italia è in semifinale dopo 8 anni! Russia stesa in 4 set : azzurre travolgenti in rimonta : dopo aver perso il primo set, L’Italia travolge la Russia in rimonta e stacca il pass per la semifinale degli Europei di Volley 2019 L’Italia ritorna in semifinale degli Europei di Volley dopo 8 anni! Grande prova delle azzurre che hanno superato un ostico quarto di finale battendo la Russia con il punteggio di 25-27 / 25-22 / 27-25 / 25-21. Match davvero tosto per le azzurre di coach Mazzanti, alla ricerca di una netta scarica di ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia in semifinale col brivido - tocca all’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-RUSSIA DALLE 18.00 17:28 La Serbia è la prima semifinalista di questo Europeo. 17:25 Serbia-BULGARIA 28-26: due errori di fila, uno in ricezione ed uno in attacco, mandano la Serbia in semifinale. 17:24 Serbia-BULGARIA 25-26: mani-out di Vasileva che rbalta la situazione. 17:24 Serbia-BULGARIA 25-24: ennesima pipe vincente di Vasileva, ma Boskovic ...

Europei Volley 2019 – Domani l’Italia si gioca i quarti - Raphaela Folie carica le azzurre : “abbiamo le nostre carte da giocare” : Nella giornata di Domani l’Italia contenderà alla Russia un posto in semifinale agli Europei, le azzurre pronte alla sfida Sale l’attesa per quarto di finale del Campionato Europeo femminile 2019: Domani alle ore 18 le azzurre di Davide Mazzanti affronteranno all’Atlas Arena di Lodz la Russia, diretta Tv su RaiDue e streaming DAZN. Le vice campionesse mondiali dovranno superare l’ostacolo russo per accedere alle gare che nel week end ...

Volley femminile - Europei 2019 : tutti i rebus da sciogliere per l’Italia di Mazzanti. Serve un cambio di passo per non salutare il torneo : L’Italia si avvicina a grandi passi al quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile che giocherà mercoledì 4 settembre (ore 18.00) contro la Russia, una partita da dentro o fuori che vale l’ingresso alla zona medaglie e la semifinale probabilmente contro la Serbia. Le azzurre andranno a caccia dell’impresa all’Atlas Arena di Lodz (Polonia), di fronte si ritroveranno una corazzata che non brilla più come qualche ...

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone dell’Italia. Il cammino e le possibili avversarie delle azzurre. : Ora si fa davvero sul serio agli Europei 2019 di Volley femminile, il tabellone si è allineato ai quarti di finale e la rassegna continentale entra nella fase calde dopo una decina di giorni in cui abbiamo assistito spesso e volentieri a match scontati con ben poche sorprese. Tutte le grandi favorite sono arrivate fino a qui anche se il tabellone è un po’ differente rispetto a quello che ci si aspettava, complice la sconfitta della Russia ...

Europei Volley 2019 – L’Italia è tra le migliori otto - definito il tabellone dei quarti di finale : Grazie alla vittoria contro la Slovacchia, le azzurre staccano il pass per i quarti di finale dove troveranno la Russia Nel quarto di finale del Campionato Europeo 2019, la Nazionale Italiana femminile scenderà in campo contro la Russia mercoledì 4 settembre alle ore 18 all’Atlas Arena di Lodz. Negli altri quarti si affronteranno sempre il 4 settembre: Polonia-Germania a Lodz, Serbia-Bulgaria e Turchia-Olanda ad Ankara. Questi gli ...

Europei Volley 2019 – L’Italia vola ai quarti - il ct Mazzanti non si accontenta : “gioco non ai nostri livelli” : Il commissario tecnico azzurro ha espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria contro la Slovacchia negli ottavi di finale degli Europei Negli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019 le azzurre di Davide Mazzanti hanno superato 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) la Slovacchia, qualificandosi per i quarti. Nella prossima sfida, in programma a mercoledì 4 settembre a Lodz (orario da stabilire), le vice campionesse mondiali si troveranno di ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia e Olanda - la Russia soffre ma passa - tocca all’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 17:36 Contemporaneamente si giocherà Germania-Slovenia. 17:33 Il match delle azzurre inizierà tra poco meno di mezz’ora. 17:30 Il destino dell’Italia è certo, si dovrà vincere oggi per raggiungere la Russia ai quarti di finale. 17:26 Olanda-GRECIA 25-12 (3-0): finisce qui anche il terzo ottavo di finale di giornata, ...

Volley - l’Italia verso gli Europei : gli azzurri convocati per l’ultimo raduno. Ci sono Zaytsev e Juantorena - amichevoli con la Finlandia : Lunedì 2 settembre incomincerà l’ultimo collegiale per l’Italia che si sta avvicinando agli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre. Gli azzurri si raduneranno a Cavalese (in provincia di Trento) dove rimarranno fino al 7 settembre, nel frattempo giocheranno due amichevoli contro la Finlandia sempre nell’amena località della Val di Fiemme: appuntamento il 4 e il 5 settembre alle ore 18.00. Il CT ...