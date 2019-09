Vodafone torna a proporre tutto illimitato a 1 euro per il weekend

La migliore offerta winback di Vodafone è tornata - ma solo per gli ex clienti : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo La migliore offerta winback di Vodafone è tornata, ma solo per gli ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Unlimited x4 Pro è tornata : ecco come attivarla online : Sarà disponibile fino a nuova comunicazione la possibilità per tutti i nuovi e già clienti Vodafone di attivare l'offerta Vodafone Unlimited x4 Pro direttamente online sul sito dell'operatore. L'articolo Vodafone Unlimited x4 Pro è tornata: ecco come attivarla online proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB è tornata per alcuni ex-clienti selezionati : Ieri ad una nuova campagna dedicata ad alcuni ex clienti Vodafone ai quali viene proposto di tornare con Vodafone Special Minuti 50GB a 7,99 euro L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è tornata per alcuni ex-clienti selezionati proviene da TuttoAndroid.

TIM torna a tentare i clienti Vodafone - Wind e Tre con una offerta niente male : TIM torna a tentare i clienti Vodafone, Wind e Tre con l'offerta TIM 15 Go New 50 Giga, attivabile esclusivamente presso alcuni call center. L'articolo TIM torna a tentare i clienti Vodafone, Wind e Tre con una offerta niente male proviene da TuttoAndroid.

