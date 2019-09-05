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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11 | 30 Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11:30 (Di giovedì 5 settembre 2019) Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione. DIMINUITO ANCHE IL TRAFFICO NEL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST SULLA VIA AURELIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE LADISPOLI SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA MENTRE SULLA CASILINA CHIUSO IL TRATTO TRA PANTANELLO E NOCICCHIA AL KM 66,500 PER INCIDENTE DEVIAZIONI SUL POSTO ALL’INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO DISAGI SULLA PONTINA CON CODE E RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASALAZZARA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA CI SPOSTIAMO A VELLETRI CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CORI E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI Resta ANCORA chiuso ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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